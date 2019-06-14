Hurda araçta ÖTV ve KDV indirimi!

Hurda araçta ÖTV'den feragat edilecek tutar 15 bin TL'ye çıkarıldı. Yaklaşık 8 ay önce uygulamaya alınan ÖTV ve KDV indirimi ise yıl sonuna kadar devam edecek. Otomotiv sektörüne de can suyu olması beklenen ÖTV ve KDV indirimlerinden yararlanarak araç alacakları ise 20 bin TL'nin üzerinde bir indirim bekliyor. Bu da şu an piyasadaki en uygun fiyatlı aracın fiyatını 55 bin TL'ye kadar düşmesi anlamına geliyor.

Döviz kurlarında yaşanan aşırı hareketlilik nedeniyle daralan otomobil satışları sonrasında sektöre can suyu olması amacıyla 2018 yılı kasım ayında yürürlüğe alınan ve 31 mart 2019'da sona ermesi planlanırken yıl sonuna kadar uzatılan ötv ve kdv indirimi araç alımında çok büyük bir avantaj sağlıyor.

Yıl sonunda sona erecek

Yıl sonuna kadar sürdürülecek indirimler kapsamında, motor hacmi 1600 cc altında ve ÖTV matrahı 70 bin TL altındaki otomobillere uygulanan yüzde 45 oranındaki ÖTV yüzde 30, 1600 cc altındaki motor hacmine sahip, ÖTV matrahı 70 bin TL ile 120 bin TL aralığında olan otomobillere uygulanan yüzde 50 oranındaki ÖTV ise yüzde 35 şeklinde uygulanıyor.

Ticari araçlardan alınan yüzde 18 KDV oranı da 30 Haziran tarihine kadar yüzde 1 olarak yansıtılmaya devam edecek.

Yıl sonunda sona erecek

Yıl sonuna kadar sürdürülecek indirimler kapsamında, motor hacmi 1600 cc altında ve ÖTV matrahı 70 bin TL altındaki otomobillere uygulanan yüzde 45 oranındaki ÖTV yüzde 30, 1600 cc altındaki motor hacmine sahip, ÖTV matrahı 70 bin TL ile 120 bin TL aralığında olan otomobillere uygulanan yüzde 50 oranındaki ÖTV ise yüzde 35 şeklinde uygulanıyor.

Ticari araçlardan alınan yüzde 18 KDV oranı da 30 Haziran tarihine kadar yüzde 1 olarak yansıtılmaya devam edecek.