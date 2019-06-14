Mbaye Diagne sinyali verdi! Ayrılık kapıda

Al Shabab'a transferi gündemde olan Galatasaraylı Mbaye Diagne, Suudi ekibinde forma giyen bazı oyuncuları sosyal medyadan takip etti.

Ocak ayında 10 milyon euro karşılığında transfer olduğu Galatasaray'dan ayrılması gündemde olan Mbaye Diagne, sosyal medyadan yaptığı hamleyle gözleri üzerine çekti.

Suudi Arabistan ekiplerinden Al Shabab'ın transfer etmek istediği Mbaye Diagne, kişisel Instagram hesabı üzerinden Al Shabab forması giyen Bubacarr Trawally ve Hassan Muath'ı takip etti.

''Kardeşim'' notunu düştü

Ardından Gambiyalı Bubacarr Trawally'nin fotoğrafını kendi profilinde paylaşan Diagne, ''Kardeşim'' notunu düştü.

Transferi kapıda

Diagne'nin sosyal medya üzerinden yaptığı bu hamle transfer iddialarını kuvvetlendirdi. Galatasaray formasıyla şampiyonluk ve Türkiye Kupası zaferi yaşayan Mbaye Diagne, Spor Toto Süper Lig'de sezonu 30 golle gol kralı olarak tamamlamış ve Türkiye liglerinde bir sezonda en fazla gol atan yabancı futbolcu unvanının sahibi olmuştu.