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Tahdit kararı sonrası İBB binası önünde taksi ve minibüsçülerden coşkulu kutlama

Tahdit kararı sonrası İBB binası önünde taksi ve minibüsçülerden coşkulu kutlama

İSTANBUL’da taksi ve servis minibüsçülüğü yapan esnaf, dayı Binali Yıldırım’ın “tahdit kararının” ardından Saraçhane’deki İBB binası önünde toplanarak kutlama yaptı.

Kutlamanın ardından toplanan esnaf adına açıklama yapan İstanbul Umum Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası (İSAROD) Başkanı Hamza Öztürk, kararda emeği geçen ve çalışan herkese teşekkür etti.

"Karar bir milat"

Alınan kararın kendileri için bir milat olduğunu ve kendileri için çok önem arz ettiğini belirten Öztürk, "Ancak bu işin bir mazisi var. 25 Mayıs 2015’te sayın Cumhurbaşkanımızın Sinan Erdem’de başlayıp bugün Sancaktepe Necmettin Erbakan Kültür Merkezi’nde sayın Binali Yıldırım’ın müjdesi ile son bulan tahdit kararı hepimize şimdiden hayırlı olsun. Bu işte emeği olan herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"30 yıllık çabanın sonucu"

Alınan tahdit kararının değerinin bilinmesi gerektiğini ve esnaf arkadaşlarının nankörlük yapmaması gerektiğini aktaran İSAROD Başkanı Öztürk, "Bu işte şöyle bir durum da var, üzülerek söyleyeceğim. Hiç emeği olmadan bugün öğleden sonra 30 yıllık çabanın sonucu aldık diyen, sosyal medyada paylaşım yapan arsızları da gördük. Bizim işimiz esnafa bir hizmet üretmek. Geldiğimiz günden beri bir şeyler yapmaya çalıştık. Zaman zaman rahatsızlandık, elden ayaktan düştük, ama hiçbir zaman pes etmedik. O günden bugüne geldik artık meyveyi toplama zamanındayız. Emeği geçenden, herkesten Allah razı olsun. Hiç mütevazilik göstermeye gerek yok. Bizimle birlikte hakaret işittiler, küfür yediler, aşağılandılar, hatta çoluk çocuğuna kadar beddua edildi. Bunların hiçbir tanesini hak etmedik, fakat derdimizi bugün anlatabiliyoruz. Çünkü sonuca vardık" şeklinde konuştu.

Polis ekiplerinin güvenlik önlemleri aldığı kutlamada esnaf, meşale yaktı, müzik eşliğinde oyun oynadı. Kutlamanın ardından sessiz bir şekilde dağıldı. 

Plaka tahdidi ne demek?
Toplu taşımacılık sisteminin geliştirilerek bireylerin en üst düzeyde ulaşım hizmeti alabilmesinin sağlanması, korsan taşımacılık ve plaka karaborsacılığı gibi usulsüzlüklerin önlenmesi, ayrıca çalışan şoför esnafının haklarının korunmasının sağlanması amacı ile dolmuş, minübüs, taksi, servis gibi araçlara verilecek plaka sayısının sınırlandırılmasına denir. Bu tahdidinin ticari araçlar tarafından yaptırılması zorunludur. Yaptırılmaması halinde tahditsiz araçlar hakkında cezai işlem uygulanır.

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