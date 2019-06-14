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Abdullah Avcı ilk transferini yaptı! Bedavaya Beşiktaş'a geliyor

Abdullah Avcı ilk transferini yaptı! Bedavaya Beşiktaş'a geliyor

Tolga Zengin'in mukavelesi sona erdikten sonra kaleci konusunda maaş bütçesi rahatlayan Beşiktaş, Ertaç Özbir ile her konuda anlaştı.

Beşiktaş, teknik direktör Abdullah Avcı'nın tereddüt etmeden onay verdiği Evkur Yeni Malatyaspor'un kalecisi Ertaç Özbir ile her konuda anlaşmaya vardı.

Daha önce 29 yaşındaki file bekçisiyle el sıkışan Siyah-Beyazlılar, son pürüzleri de giderip bu transferi noktaladı.Yıllık 750 bin Euro (5 milyon TL) ücret karşılığında Ertaç Özbir, Beşiktaş'a imza atacak.

Bonservis bedeli ödenmeyecek
Mukavelenin 2+1 senelik yapılması planlanıyor. Yeni Malatyaspor ile kontratı bittiği için Ertaç için herhangi bir bonservis bedeli de ödenmeyecek.

Tereddüt etmeden onay verdi
Teknik direktör Abdullah Avcı'nın bu transfere tereddüt etmeden onay verdiği öğrenilirken, kısa zamanda resmi duyurunun yapılması bekleniyor.

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