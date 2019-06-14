Fikret Orman'la Mehmet Ali Erbil'in eski eşi Tuğba Coşkun birlikte yakalandı!
BEŞİKTAŞ Başkanı Fikret Orman ve Mehmet Ali Erbil’in eski eşi Tuğba Coşkun’un aşk yaşadığı gerçek çıktı. Fikret Orman'la Tuğba Coşkun Bodrum'da görüntülendiler. Yakanlandığını anlayan Fikret Orman'ın muhabirlere verdiği tepki görülmeye değerdi.
Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman ve ünlü komedyen Mehmet Ali Erbil’in eski eşi Tuğba Coşkun’un aşk yaşadığı haberleri gündeme bomba gibi düşmüştü. İkili aşklarını gözlerden uzak yaşamayı tercih etmişti.
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Birlikte çocuk sevmişlerdi: İkili geçtiğimiz cumartesi günü birlikte Fikret Orman'ın nikah şahitliğini yaptığı, yeğeni Tayfun Çotuk'un evine çocuk sevmeye gitti.
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Birlikte sabah sporu yaptılar: Fikret Orman'la Tuğba Coşkun, önceki gün Bodrum Gündoğan’da Başkan’ın sahibi olduğu otelde sabah sporu yaparken görüntülendiler.
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“Hayırdır sabah sabah”: Gazetecileri bir anda karşılarında gören ikili, kısa süreli şok yaşadı. Fikret Orman, “Hayırdır sabah sabah” diyerek gülümsedi.
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