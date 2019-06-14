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TCDD ile TÜBİTAK'tan ortak Ar-Ge çalıştayı

TCDD ile TÜBİTAK'tan ortak Ar-Ge çalıştayı

 Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) ile Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) iş birliğinde, demir yolu işletmeciliği alanında yeni teknolojilerin ele alınacağı Ar-Ge çalıştayı gerçekleştirilecek.

Kocaeli'de TCDD Genel Müdürü Ali İhsan Uygun ve TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal'ın açılış konuşmalarıyla başlayacak çalıştayda, demir yolu taşımacılığında dünyayla rekabet edebilmek ve güvenli demir yolu işletmeciliği yapabilmek amacıyla hazırlanan projeler masaya yatırılacak.

Yerli ve milli demir yolu sanayisinin geliştirilmesine yönelik çalışmaların da değerlendirileceği TÜBİTAK'ın Gebze yerleşkesinde bulunan Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsündeki çalıştaya, iki kurum yetkilileri ve uzmanlarının yanı sıra bağlı kuruluşlardan da katılım gerçekleşecek.

Söz sahibi olacak
TCDD ile TÜBİTAK'ın bugüne kadar birlikte yürüttüğü çalışmalar kapsamında, milli sinyalizasyon, E-1000 tipi elektrikli lokomotif geliştirilmesi, kompozit fren pabucu, trafik kontrolörü simülatörü yazılımı, darası hafifletilmiş yük vagonunun tasarımı, milli tren simülatörü tasarım ile elektrifikasyon kompozit konsol ve hoban izolatörü imalatları projelerinin başarıyla tamamlandığı belirtilen açıklamada, söz konusu çalıştaylarla üretimde yerlilik ve millilik esasını da göz önünde bulundurmanın, dış ticaret açığını azaltıcı yönde katkı sağlayacak güçlü ekosistemi hayata geçirmenin ve böylece TCDD'nin uluslararası demir yolu pazarında söz sahibi olmasının hedeflendiği kaydedildi.

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