İl dışı ihtiyaç listesi 2019 MEB öğretmen il dışı atama takvimi

3 yıllık görev süresini tamamlayan ve zorunlu çalışma yükümlülüğü olmayan öğretmenlerin yapacağı il dışı atama işlemleri için başvurular bugün başladı. MEB il dışı ihtiyaç listesini erişime açtı. 20 Haziran'a kadar öğretmenler il dışı atamaları için boş okulların kontenjan bilgisine göre atama başvurusu yapacacak.

Öğretmen il dışı atamaları için başvurular bugün başladı. 3 yıllık görev süresini bitiren ve zorunlu çalışma zorunluluğu olmayan öğretmenlerin yapacağı il dışı öğretmen ataması için boş okul kontenjan bilgileri MEB tarafından yayınlanıyor. İl dışı atama sonuçları 25 Haziran’da sonuçlandırılacak.Peki il dışı atama yapacak öğretmenler hangi okullar secebilecek, boş okul kontenjan listesi

Önümüzdeki 30 Eylül itibariyle toplam 3 yıllık görev süresini tamamlayan ve zorunlu çalışma yükümlülüğü olmayan öğretmenlerin gerçekleştireceği il dışı atama başvuruları kontenjan ve ihtiyaç listesi dahilinde yapılacak. Peki, il dışı atama için kontenjan ve ihtiyaç listesi nereden görüntülenebilecek? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

MEB İL DIŞI ATAMA BAŞVURULARI NE ZAMAN: Öğretmenlerin iller arası isteğe bağlı ve zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı yer değiştirme işlemleri Başvurular 14-20 Haziran tarihlerinde yapılacak.

Öğretmenlerin iller arası isteğe bağlı ve zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı yer değiştirme işlemleri 24 Haziran’da sonuçlandırılacak.

İL İÇİ BAŞVURUSUNDAN YARARLANANLAR İL DIŞI TAYİNDEN YARARLANAMAYACAK: İl içi yer değiştirme başvurusunda bulunan öğretmenler, o sürecin içerisine dahil oldukları için iller arası başvurudan yararlanamayacak. İller arası yer değiştirme başvurusunda öğretmenlerin, bulundukları ilde en az 3 yıl görev yapmış olmaları ve zorunlu çalışma yükümlüğü olmaması gerekmektedir.

İL DIŞI TAYİN KONTENJANLARI ERİŞİME AÇILDI: Milli Eğitim Bakanlığı'nın yurt genelindeki boşluklara göre hazırlayacağı il dışı ihtiyaç listesinin bugün içerisinde erişime açılması bekleniyor. Liste yayımlanır yayımlanmaz haberimize eklenecektir.

İL DIŞI TAYİN BAŞVURUSU İÇİN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

1. Zorunlu çalışma yükümlülüğü bulunmayanlar ile bu yükümlülüklerini tamamlayan veya muaf olan öğretmenlerden 30 Eylül 2019 tarihi itibarıyla bulundukları ilde en az 3 yıllık çalışma süresini tamamlayanlar, iller arasında yer değiştirme isteğinde bulunabileceklerdir.

2. Dördüncü, beşinci ve altıncı hizmet alanlarında görevli zorunlu çalışma yükümlüsü öğretmenlerden 30 Eylül 2019 tarihi itibarıyla bulundukları ilde 3 yıllık çalışma süresini tamamlayanlar iller arasında zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet alanlarına yer

değiştirme isteğinde bulunabileceklerdir.

3. 06/05/2010 tarihinden sonra atanıp birinci, ikinci ve/veya üçüncü hizmet alanlarındaki eğitim kurumlarında toplam 3 yıllık çalışma süresini tamamlayan veya 30 Eylül 2019 tarihi itibarıyla tamamlayacak olan öğretmenlerden zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet alanında hiç görev yapmamış ya da eksik hizmeti 6 aydan fazla olanlar, zorunlu çalışma yükümlülüklerini erteletmek için mazeret bildirememeleri veya zorunlu çalışma yükümlülüğünü erteletmek için bildirdikleri mazeretlerinin ortadan kalkması halinde zorunlu çalışma yükümlülüklerini yerine getirmek üzere il içinde veya iller arasında dördüncü, beşinci veya altıncı hizmet alanlarındaki eğitim kurumlarına yer değiştirme isteğinde bulunacaklardır. Bunlardan tercihlerinden herhangi birine atanamayanlar ile tercihte bulunmayanların atamaları, alanlarında norm açığı bulunan diğer zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet alanlarındaki eğitim kurumlarına Bakanlıkça resen yapılacaktır. Eğitim kurumu müdürlükleri, ilçe ve il millî eğitim müdürlükleri, yukarıda belirtilen 3 yıllık çalışma süresini doldurmaları nedeniyle bu yıl zorunlu çalışma yükümlülüğüne tabi tutulacak öğretmenlerin tespit ve takibini yaparak bu öğretmenlerin yer değiştirme başvuru formu doldurmasını sağlayacaklardır. Zorunlu çalışma yükümlüsü öğretmenlerin tespitinde ihmali görülen yöneticiler hakkında gerekli yasal işlemler yapılacaktır.

4. Zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen dördüncü, beşinci ve altıncı hizmet alanlarındaki eğitim kurumlarında görevli iken mazeretleri nedeniyle birinci, ikinci ve üçüncü hizmet alanlarındaki eğitim kurumlarına atanan öğretmenlerden zorunlu çalışma yükümlüsü olanlar,

mazeretlerinin ortadan kalkması hâlinde zorunlu çalışma yükümlülüklerini tamamlamak üzere il içerisinde veya iller arasında dördüncü, beşinci ve altıncı hizmet alanındaki eğitim kurumlarına yer değiştirmek üzere başvuruda bulunacaklardır. Bunlardan tercihlerinden herhangi birine atanamayanlar ile tercihte bulunmayanların atamaları, alanlarında norm açığı bulunan diğer zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet alanlarındaki eğitim kurumlarına Bakanlıkça resen yapılacaktır.

5. Birinci, ikinci ve üçüncü hizmet alanlarında görev yapan zorunlu çalışma yükümlüsü öğretmenlerden;

a) Adaylığın kaldırılmış olması kaydıyla sağlık ve eş durumu mazeretleri nedeniyle zorunlu çalışma yükümlülüğü ertelenmiş olanlar,

b) Başvuruların son günü itibarıyla adaylıkları kaldırılmış olanlar, istemeleri halinde zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet alanlarına yer değiştirme başvurusunda bulunabileceklerdir.

Bu kapsamdaki öğretmenlerde 3 yıllık çalışma süresi aranmayacak; tercihlerinden herhangi birine atanamayanlar ise bulundukları yerlerde görevlerine devam edeceklerdir.

6. Doğrudan Bakanlığa bağlı taşra teşkilâtı kapsamında bulunan eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenler ile bulundukları eğitim kurumlarında norm kadro fazlası olan öğretmenlerden görev yaptıkları ilde alanlarında atanabilecekleri bir norm kadro bulunmayanlar istemeleri halinde 3 yıllık çalışma süresi şartı aranmadan yer değiştirme isteğinde bulunabileceklerdir.

7. Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatı ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarında geçici olarak görevli olup 30 Eylül 2019 tarihine kadar kadrolarının bulunduğu eğitim kurumuna döneceklerini beyan eden öğretmenlerden kadrolarının olduğu ilde en az 3 yıllık çalışma

süresini tamamlayanlar, yer değiştirme isteğinde bulunabileceklerdir. Bunlardan en geç 1 Ekim 2019 tarihi itibarıyla atandıkları eğitim kurumunda göreve başlamayanların atamaları iptal edilecektir.

8. Yurt dışında görevlendirilenler ile aylıksız izinli olan öğretmenlerden yurt dışı görev süresi veya aylıksız izinlerinin 30 Eylül 2019 tarihine kadar sona ereceğini belgelendirenler, diğer şartları da taşımaları kaydıyla yer değiştirme başvurusunda bulunabileceklerdir. Yer

değişikliği gerçekleştirilen öğretmenlerden en geç 1 Ekim 2019 tarihi itibarıyla görevine başlamayanların atamaları iptal edilecektir.

9. Birinci, ikinci veya üçüncü hizmet alanlarında görev yapmakta iken Ocak 2019 tarihi itibarıyla zorunlu çalışma yükümlüğü öngörülen dördüncü, beşinci veya altıncı hizmet alanları kapsamına alınan eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenler, görev yaptıkları eğitim

kurumunda kalabilecekleri gibi, istemeleri halinde il içi veya iller arasında zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet alanlarına yer değiştirme isteğinde bulunabileceklerdir.

10. Zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenlerden görevli oldukları eğitim kurumunun kapanması, norm kadro uygulaması veya diğer nedenlerle görev yerleri resen zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen eğitim kurumları

dışına değiştirilen öğretmenler, zorunlu çalışma yükümlülüklerini tamamlamak üzere il içerisinde veya iller arasında dördüncü, beşinci ve altıncı hizmet alanındaki eğitim kurumlarına yer değiştirme isteğinde bulunacaklardır. Bunlardan tercihlerinden herhangi birine atanamayanlar ile başvuruda bulunmayanların atamaları, alanlarında norm açığı bulunan diğer zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet alanlarındaki eğitim kurumlarına Bakanlıkça resen yapılacaktır.

11. Duyuruya ekli “ Ek- 1 23 İl Listesi”nde belirtilen illerin dışındaki illerde görev yapan ve 30 Eylül 2019 tarihi itibarıyla 3 yıllık çalışma süresini tamamlamamış olan öğretmenler, istemeleri halinde listedeki 23 ille sınırlı olmak kaydıyla yer değiştirme başvurusunda

bulunabileceklerdir. Bu listede belirtilen illerin birinde görev yapmakta iken soruşturma sonucu bu illerin dışındaki bir il’e atananlar, bu kapsamda başvuruda bulunmaları halinde, soruşturma sonucu ayrıldıkları il haricindeki diğer illeri tercih edebileceklerdir. Bu kapsamda

yapılacak yer değiştirme başvuruları, bu duyurunun “BAŞVURUYA İLİŞKİN HUSUSLAR” başlıklı “A” Bölümünün 1 ilâ 10. maddeleri kapsamında yapılan yer değiştirme başvurularına ilişkin atama işlemleri sonuçlandırıldıktan sonra bu atama işleminden münhal kalan yerler için değerlendirmeye alınacaktır