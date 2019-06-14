Sararan dişler nasıl beyazlar işte ilk olarak yapmanız gerekenler

Sararan dişlerin gülmeyi engellediğini söyleyen Diş Hekimi Denizhan Uzunpınar, diş beyazlatma işlemi için önerilerde bulundu.

Diş Hekimi Denizhan Uzunpınar, "Dişlerinizi Karbonat ve tuz ile ovmaktan vazgeçin. Diş beyazlatma işlemi için bir engeliniz yok" diyerek açıklamalarda bulundu.

"Yaz geldi, sahil kum güneş ve tabi ki bitmeyen fotoğraflar ve selfie’ler. Ya selfie çektirirken dişleriniz sarı çıkarsa? Tabi ki telefon uygulamaları dişlerinizi beyazlatıyor ama gerçekte maalesef böyle bir şansınız yok" diyen Diş Hekimi Denizhan Uzunpınar, açıklamalarına şu şekilde devam etti;

“Diş beyazlatma işlemi profesyonel bir şekilde hekiminiz tarafından yapılmasını öneriyoruz. Diş beyazlatma işlemi dişlere zarar verir, kanser yapar gibi tuhaf yazıları bir kenara itebilirsiniz. Böyle bir araştırma olmadığından zararlı demek doğru olmaz.

Hem ofis hem ev

Dişlerinizi hem ofiste ( hekim tarafından) hem de evde kendiniz beyazlatabilirsiniz. Bunun için doğru tedavi hakkında hekiminize gidip fikir almak en iyisi.

Kesinlikle tavsiye edilmiyor

Dişleriniz birkaç ton açılır ve eski haline hiçbir zaman geri dönmez. Kozmetiklerde satılan beyazlatıcı jelleri kesinlikle tavsiye etmiyoruz. Ya profesyonel bir beyazlatma yaptırın ya da hiç yaptırmayın” diye konuştu.



İyi diyet = Beyaz diş

Dişlerinizi beyazlatırken uygun diyetler yapmakta fayda olduğunu kaydeden Diş Hekimi Denizhan Uzunpınar, açıklamasını şöyle sürdürdü; “Diş beyazlatması sırasında renklendirici ve şekerli gazlı içecekler tüketmemeniz, çay kahve ve sigara kullanımını minimuma indirmeniz istenir. Ne kadar iyi diyet, o kadar beyaz diş.

Telefondaki uygulamayı silin

Dişleriniz sizin bir takınız. Güzel takılar güzel şans getirir. Siz de dişlerinizi beyazlatmak için diş hekiminize başvurun. Telefondaki efekt uygulamalarını silin, dişleriniz artık daha beyaz.”