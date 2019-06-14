Fatih Altaylı'dan ses getiren yazı! İmamoğlu'na veryansın etti

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, 23 Haziran'da yapılacak İstanbul seçimlerine ve 16 Haziran'da yapılacak Ekrem İmamoğlu - Binali Yıldırım canlı yayına ilişkin dikkat çeken bir yazı kaleme aldı.

Fatih Altaylı bugünkü yazısında Ordu Havalimanı'nda yaşanan VIP krizinin ardından AK Parti'de olumlu bir hava oluştuğunu ancak bunun seçimin sonucunu etkilemeyeceğini belirtti.

Altaylı, "Eğer Ekrem İmamoğlu Ordu Valisi için “İtlik etti” demişse bu bir siyasetçinin bir bürokrata ya da bir vatandaşa ettiği ne ilk ne de son hakarettir muhtemelen. Yakışıksızdır, kötüdür, yanlıştır, ayıptır. Ama bir ilk değildir" dedi.

Fatih Altaylı gündeme oturan İmamoğlu'nun Ordu Valisine söylediği sözlere ilişkin şunları söyledi;

Fatih Portakal var dedi ama yayınlamadı. Erdoğan Aktaş yayınladı.

İmamoğlu’nun Ordu Valisi için “Vali itlik yapmıştır” dediği görüntüler dün ortaya çıktı.

''Yakışıksızdır, kötüdür, yanlıştır, ayıptır''

Yakışıksızdır, kötüdür, yanlıştır, ayıptır. Ama bir ilk değildir.

Ama bu durumun bir siyasetçi için asıl kötü olan tarafı nedir biliyor musunuz? İnkarıdır...

Herkes gibi İmamoğlu da öfkelenebilir. Kızabilir. Tahriklere kapılabilir. Ve sonunda patlayabilir. Söylenmemesi gereken, söylememesi gereken bir şeyi söyleyebilir! Ama söylediğini “inkar” etmez.

''Bize hakarettir''

Altaylı İmamoğlu için ayrıca şunları söyledi;

Valiye “İtlik etti” demek Vali’ye hakarettir ama “Basit dedim, bası gitmiş iti kalmış demek” bize hakarettir.

Ekrem Bey çıkıp “Vallahi öylesine üzerime geldiler ki, etmemem gereken bir lakırdıyı etmiş olabilirim. O öfke ile ağzımdan çıkmış olabilir. Vali’den de vatandaşlarımdan da özür dilerim” deseydi doğrusunu yapmış olurdu.

Bu haliyle yanlışını yapmış oldu.

VIP olayının AK Parti cephesine yansımaları

Söz konusu krizin AK Parti cephesindeki yansımalarına da değinen Altaylı şu ifadeleri kullandı;

AK Parti sosyal medya gruplarında moraller tavan yapmış. Bu yerel seçimlerin başından beri ilk kez moral olarak bu seviyeye çıkmışlar.

Doların FED kararı sonucu az da olsa gevşemesi de AK Parti’de keyifleri yerine getirmiş. Kredi kartlarına ek taksit imkanı gelmesi mutluluk yaratmış. Tatil havası ve yaz morali ile ekonomik baskının en az hissedildiği dönemde sandığa gidilecek olması parti yönetiminin umutlarını arttırmış.

''8 gün kala netleşmiş olan tarafları çok etkilemeyeceğini düşünüyorum''

İlk kez İstanbul seçimlerini alabiliriz havası oluşmuş.Ben ise tüm bunların seçime 8 gün kala netleşmiş olan tarafları çok etkilemeyeceğini düşünüyorum.

Pazar günü tarafların göstereceği performansın tüm bunlardan daha önemli olabileceğini öngörüyorum.

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