Bakan Mehmet Nuri Ersoy eşi Pervin Ersoy'a çok kızmış: Sabaha kadar ağladım

- Fotoğraftaki o kızımız bizimle tam 4 yıldır çalışıyor. Biz onu bir çalışan gibi değil, ailemizin bir parçası olarak gördük hep ve o da aynı şekilde bizi ailesi olarak kabul etti. Hatırlanacağı gibi… O gün şarkıcı Alişan’ın yeğenlerine bayram harçlığı dağıttığı görüntüler sosyal medyaya düşmüştü ve insanlar da o görüntüler üzerinden esprili paylaşımlar yaparak Alişan’ın bu görüntülerine gönderme yapıyordu".