Bakan Mehmet Nuri Ersoy eşi Pervin Ersoy'a çok kızmış: Sabaha kadar ağladım
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un eşi Pervin Ersoy, el öptürürken çekilmiş fotoğrafını paylaşması nedeniyle eşiyle yaşadıklarını sansürsüz anlattı. Meğer Ersoy karısına öyle kızmış ki...
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un eşi Pervin Ersoy'un eşi 'skandal' olarak nitelenen dolarlı paylaşımı ile gündem olmuştu. Bayramda elini öptürdüğü çalışanına dolar verirken fotoğrafını çekip paylaşan Pervin Ersoy, olay sonrası eşiyle yaşadıklarını 'sansürsüz' anlattı.
Habertürk yazarı Sevilay Yılman'a konuşan Pervin Ersoy, önce fotoğrafı izah etti sonra eşinin kendisine koyduğu tepkiyi aktardı. Fotoğrafın 'espri' amaçlı olduğunu söyleyen Ersoy şunları söyledi:
-“Bayramın ilk günü, bayramların aileleri bir araya getiren, bir arada tutan çok değerli, anlamlı günler olduğuna vurgu yapmak adına bir fotoğraf serisi yaptım.
-Başta eşim Mehmet Ersoy olmak üzere tüm ailemle birlikte çektirdiğimiz fotoğrafları Ersoy Ailesi olarak bayramın gelişinden ne kadar mutlu olduğumuzu anlatmak ve bu vesileyle de tüm arkadaşlarımın, instagram’daki takipçilerimin de bayramını kutlamak istedim. O kare, yani benim evdeki yardımcı kızımıza dolar verirken çekilmiş o fotoğraf da işte o serinin içindeydi.
- Fotoğraftaki o kızımız bizimle tam 4 yıldır çalışıyor. Biz onu bir çalışan gibi değil, ailemizin bir parçası olarak gördük hep ve o da aynı şekilde bizi ailesi olarak kabul etti. Hatırlanacağı gibi… O gün şarkıcı Alişan’ın yeğenlerine bayram harçlığı dağıttığı görüntüler sosyal medyaya düşmüştü ve insanlar da o görüntüler üzerinden esprili paylaşımlar yaparak Alişan’ın bu görüntülerine gönderme yapıyordu".