Bakan Mehmet Nuri Ersoy eşi Pervin Ersoy'a çok kızmış: Sabaha kadar ağladım

Bakan Mehmet Nuri Ersoy eşi Pervin Ersoy'a çok kızmış: Sabaha kadar ağladım

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un eşi Pervin Ersoy, el öptürürken çekilmiş fotoğrafını paylaşması nedeniyle eşiyle yaşadıklarını sansürsüz anlattı. Meğer Ersoy karısına öyle kızmış ki...

Bakan Mehmet Nuri Ersoy eşi Pervin Ersoy'a çok kızmış: Sabaha kadar ağladım - Sayfa 1

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un eşi Pervin Ersoy'un eşi 'skandal' olarak nitelenen dolarlı paylaşımı ile gündem olmuştu. Bayramda elini öptürdüğü çalışanına dolar verirken fotoğrafını çekip paylaşan Pervin Ersoy, olay sonrası eşiyle yaşadıklarını 'sansürsüz' anlattı. 

133
Bakan Mehmet Nuri Ersoy eşi Pervin Ersoy'a çok kızmış: Sabaha kadar ağladım - Sayfa 2

Habertürk yazarı Sevilay Yılman'a konuşan Pervin Ersoy, önce fotoğrafı izah etti sonra eşinin kendisine koyduğu tepkiyi aktardı. Fotoğrafın 'espri' amaçlı olduğunu söyleyen Ersoy şunları söyledi:
-“Bayramın ilk günü, bayramların aileleri bir araya getiren, bir arada tutan çok değerli, anlamlı günler olduğuna vurgu yapmak adına bir fotoğraf serisi yaptım.

233
Bakan Mehmet Nuri Ersoy eşi Pervin Ersoy'a çok kızmış: Sabaha kadar ağladım - Sayfa 3

-Başta eşim Mehmet Ersoy olmak üzere tüm ailemle birlikte çektirdiğimiz fotoğrafları Ersoy Ailesi olarak bayramın gelişinden ne kadar mutlu olduğumuzu anlatmak ve bu vesileyle de tüm arkadaşlarımın, instagram’daki takipçilerimin de bayramını kutlamak istedim. O kare, yani benim evdeki yardımcı kızımıza dolar verirken çekilmiş o fotoğraf da işte o serinin içindeydi.

333
Bakan Mehmet Nuri Ersoy eşi Pervin Ersoy'a çok kızmış: Sabaha kadar ağladım - Sayfa 4

- Fotoğraftaki o kızımız bizimle tam 4 yıldır çalışıyor. Biz onu bir çalışan gibi değil, ailemizin bir parçası olarak gördük hep ve o da aynı şekilde bizi ailesi olarak kabul etti. Hatırlanacağı gibi… O gün şarkıcı Alişan’ın yeğenlerine bayram harçlığı dağıttığı görüntüler sosyal medyaya düşmüştü ve insanlar da o görüntüler üzerinden esprili paylaşımlar yaparak Alişan’ın bu görüntülerine gönderme yapıyordu".

433