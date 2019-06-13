POLİTİKA

Ekrem İmamoğlu'ndan Fatih Portakal'a yanıt!

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'ndan, Ordu Valisi'ne hakaret ettiğini duydum diyen Fatih Portakal'a yanıt geldi. İmamoğlu, ''Ben ne dediğimi, ne demediğimi biliyorum'' dedi.

Seçim çalışmaları kapsamında saha çalışmaları devam eden Ekrem İmamoğlu'na, FOX TV Ana Haber spikeri Fatih Portakal'ın Ordu Valisi Seddar Yavuz'a hakaret iddiasıyla ilgili sözleri soruldu.

''Medyaya tavsiyem bu konuya yönelmek yerine...'

İmamoğlu, ''hakaret ettiğini duydum.” diyen Fatih Portakal’ın sözlerine cevaben şunları söyledi;

"Ben ne dediğimi, ne demediğimi biliyorum. Medyaya tavsiyem bu konuya yönelmek yerine, projelerimizi halka anlatmaları."

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