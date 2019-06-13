GÜNCEL

Kabe maketi etrafında temsili tavaflı protesto

Suudi Arabistan'ın "hacı adaylarına yönelik engellemeleri" AB kurumlarının bulunduğu Schuman Meydanı'nda kurulan Kabe maketi ile protesto edildi

Suudi Arabistan'ın "hacı adaylarına yönelik engellemeleri", Belçika'nın başkenti Brüksel'de kurulan Kabe maketi etrafında yapılan temsili tavaf ile protesto edildi.

Çeşitli Müslüman ülkelerden 20 civarında gösterici, AB kurumlarının bulunduğu Schuman Meydanı'nda kurdukları Kabe maketi etrafında temsili tavaf gerçekleştirdi.

Gösteriyi organize eden "Al Haramain Watch" isimli sivil toplum örgütü üyesi Muhammed Farah, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Buradaki göstericiler Suudi Arabistan politikalarına muhalif çeşitli Arap ülke vatandaşlarından oluşuyor. Muhalif olduğumuzdan dolayı hacca girişimiz engelleniyor. Hac, Veliaht Prens Muhammed bin Selman'a değil tüm Müslümanlara ait. Bazı Müslümanların ibadet hakkını engellemeye hakları yok." ifadelerini kullandı.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
AK Partili Mahir Ünal'dan ortak yayın açıklaması
AK Partili Mahir Ünal'dan ortak yayın açıklaması
Kars Belediyesi'nin yeni logosu belli oldu Türk bayrağı var ama...
Kars Belediyesi'nin yeni logosu belli oldu Türk bayrağı var ama...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni Askerlik Sistemi hayırlı olsun
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni Askerlik Sistemi hayırlı olsun
Yılın bombası Fenerbahçe'den! Ali Koç taraftarın gönlünü alacak
Yılın bombası Fenerbahçe'den! Ali Koç taraftarın gönlünü alacak
İsmail Küçükkaya'dan zorunlu açıklama
İsmail Küçükkaya'dan zorunlu açıklama
Slaven Bilic'in yeni takımı belli oldu
Slaven Bilic'in yeni takımı belli oldu
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Cinsel içerikli kartları sokaklara atan genç polisten kaçamadı
Cinsel içerikli kartları sokaklara atan genç polisten kaçamadı
Esenyurt'ta bir evde vahşice öldürülmüş bir kadına cesedi bulundu
Esenyurt'ta bir evde vahşice öldürülmüş bir kadına cesedi bulundu
KPSS ne zaman 2019 ÖSYM sınav takvimi KPSS oturum tarihleri
KPSS ne zaman 2019 ÖSYM sınav takvimi KPSS oturum tarihleri
Eskişehir'de 545 kök Hint keneviri ele geçirildi
Eskişehir'de 545 kök Hint keneviri ele geçirildi
Çavuşoğlu: "Türkiye S400'ü almıştır ve S400'ler Türkiye gelecektir"
Çavuşoğlu: "Türkiye S400'ü almıştır ve S400'ler Türkiye gelecektir"
Hurma yoğurt diyeti nasıl yapılır haftada 7 kilo verdiriyor
Hurma yoğurt diyeti nasıl yapılır haftada 7 kilo verdiriyor
Cinsel içerikli kartları sokaklara atan genç polisten kaçamadı
Cinsel içerikli kartları sokaklara atan genç polisten kaçamadı
Memur maaş zammı temmuz ayı zammı ne kadar olur en düşük?
Memur maaş zammı temmuz ayı zammı ne kadar olur en düşük?