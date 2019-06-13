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Eskişehir'de 545 kök Hint keneviri ele geçirildi

Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 545 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapanların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda belirlenen adrese düzenlenen operasyonda Hint keneviri ektiği iddia edilen M.Y. (34) yakalanarak gözaltına alındı. Şahsın ikametinde yapılan aramalarda 545 kök Hint keneviri ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen şahsın işlemleri sürüyor. 

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