DÜNYA

Cipin altında kalan çocuğun mucize kurtuluşu

Çin'de ailesi ile alışverişe giden bir çocuk, annesinin yanından ayrılarak yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada yoldan geçen bir cipin altında kaldı. Yüreklerin ağza geldiği kaza sonrası çocuğun aracın altından çıkarak annesinin yanına koşması herkese rahat bir nefes aldırdı.

Olay Çin'e bağlı Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nin başkenti Urumçi'de meydana geldi. Annesi ve kardeşi ile alışverişe giden 3 yaşındaki çocuk, annesinin bir anlık dalgınlığı sonrası yanından ayrılarak yolun karşısına geçmeye çalıştı. Bir anda yola çıkan çocuk, yoldan geçen cipin altında kaldı.

ÇOCUK ARACIN ALTINDAN ÇIKTI

Çevredekilerin durumu fark etmesi ile cip sürücüsü ikaz edildi ve araç durdu. Çocuk ise aracın altından çıkarak, annesi tarafından yoldan alındı. Olay süpermarketin kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, çocuğun aracın altında tam orta kısımda kaldığı, bu sayede tekerleklerden kurtularak hayatta kaldığı görüldü. Çocuğun ise yaşanan olayda yara almadığı belirtildi.

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