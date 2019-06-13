Mehmet Aslantuğ'dan Buket Aydın ile 40 programında Ahmet Kaya açıklaması

CNN TÜRK ekranlarında yayınlanan Buket Aydın sunduğu '40'ın bu haftaki konuğu Mehmet Aslantuğ oldu.

İşte Mehmet Aslantuğ’un sorulara verdiği cevaplar:

Soru: Ahmet Kaya'nın linç yediği o geceyi siz hatırlıyor musunuz, nasıl hatırlıyorsunuz? O geceden sonra Ahmet Kaya ile görüştünüz mü?



Sonrasında zaten Fransa'ya gitmişti, görüşmedik. Bizim Ahmet ile ondan önceki buluşmamızda çok yakın bir dostluğumuz yoktu. İki kez bir arada olduk. Biri Ortaköy'dedir... O zaman da öyle düşünürdüm şimdi de öyle düşünüyorum. Bu tür beyanlardan rahatsız olup, kahramanlık türküleri söyleyen ve memleketin menfaatlerini, geleceğini, birliğini, dirliğini filan iddia eden arkadaşların -ki bu hepimizin ortak kaygısıdır ayrıca kimsenin kişisel tasarrufu da değildir- yaptıkları işlerde ne tür zararlar verdiklerine, nasıl yozlaştırdıklarını, ne yaptıklarına bir dönüp bakması gerek. O zamanki fikrim de öyleydi bugün de öyle.