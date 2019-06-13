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Mehmet Aslantuğ'dan Buket Aydın ile 40 programında Ahmet Kaya açıklaması

Mehmet Aslantuğ, "Ahmet Kaya'nın linç yediği o geceyi nasıl hatırlıyorsunuz? O geceden sonra Ahmet Kaya ile görüştünüz mü?" sorusuna "Sonrasında zaten Fransa'ya gitmişti, görüşmedik. O zaman da öyle düşünürdüm şimdi de öyle düşünüyorum. Bu tür beyanlardan rahatsız olup, kahramanlık türküleri söyleyen ve memleketin geleceğini, birliğini, dirliğini dillerinden düşürmeyen arkadaşların ne yaptıklarına dönüp bir bakmaları gerek." diyerek yanıt verdi.

CNN TÜRK ekranlarında yayınlanan Buket Aydın sunduğu '40'ın bu haftaki konuğu Mehmet Aslantuğ oldu.

İşte Mehmet Aslantuğ’un sorulara verdiği cevaplar:

Soru: Ahmet Kaya'nın linç yediği o geceyi siz hatırlıyor musunuz, nasıl hatırlıyorsunuz? O geceden sonra Ahmet Kaya ile görüştünüz mü?

Sonrasında zaten Fransa'ya gitmişti, görüşmedik. Bizim Ahmet ile ondan önceki buluşmamızda çok yakın bir dostluğumuz yoktu. İki kez bir arada olduk. Biri Ortaköy'dedir... O zaman da öyle düşünürdüm şimdi de öyle düşünüyorum. Bu tür beyanlardan rahatsız olup, kahramanlık türküleri söyleyen ve memleketin menfaatlerini, geleceğini, birliğini, dirliğini filan iddia eden arkadaşların -ki bu hepimizin ortak kaygısıdır ayrıca kimsenin kişisel tasarrufu da değildir- yaptıkları işlerde ne tür zararlar verdiklerine, nasıl yozlaştırdıklarını, ne yaptıklarına bir dönüp bakması gerek. O zamanki fikrim de öyleydi bugün de öyle.

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