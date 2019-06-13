13 Haziran Türkiye Gündemi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'ye S-400 cevabı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da da İstanbul'da da seçimleri kaybetmediklerini kazandıklarını söyledi. Erdoğan, Türkiye'nin yaşadığı tüm sıkıntılara rağmen dimdik ayakta olduğunu ifade etti.

Türkiye ve Rusya İdlib'de ateşkesi sağladı

Rusya'nın Suriye'deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi Başkanı Tuğgeneral Kupçişin, İdlib gerilimi azaltma bölgesinde Rusya ve Türkiye arabuluculuğunda ateşkesin sağlandığını belirtti.

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Ekrem İmamoğlu'na dikkat çeken talimat!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, İstanbul seçimine kalan 10 günlük kısa süre içerisinde asla polemiğe girilmemesini istediği öğrenildi

Binali Yıldırım ortak yayın için neden Uğur Dündar'ı istediğini açıkladı

Binali Yıldırım, katıldığı bir televizyon programında Uğur Dündar'ı sunucu olarak neden istediğini açıklayarak, "Yandaş televizyonda yaparlar kendin çal kendin oyna yaparlar dediler. Burada bir şaşırtma yapmak istedim." dedi.

Adalet Bakanı Gül'den FETÖ elebaşının iadesiyle ilgili yeni açıklama

Adalet Bakanı Gül, ABD'li mevkidaşı William Barr'a "FETÖ elebaşının iadesi" süreciyle ilgili olarak yeni deliller sunduklarını bildirdi.

Türk futbolunda deprem! 'Yayıncı kuruluş çekiliyor'

Konyaspor'da başkanlığa yeniden seçilen Hilmi Kulluk, Katarlılar'ın yayın hakkı anlaşmasından çıkmak istediklerini, Kulüpler Birliği'nin bu konuda toplantı yapacağını söyledi.