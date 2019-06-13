GÜNCEL

13 Haziran Türkiye Gündemi

13 Haziran 2019 son 24 saat haber bülteni...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'ye S-400 cevabı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da da İstanbul'da da seçimleri kaybetmediklerini kazandıklarını söyledi. Erdoğan, Türkiye'nin yaşadığı tüm sıkıntılara rağmen dimdik ayakta olduğunu ifade etti.

Türkiye ve Rusya İdlib'de ateşkesi sağladı

Rusya'nın Suriye'deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi Başkanı Tuğgeneral Kupçişin, İdlib gerilimi azaltma bölgesinde Rusya ve Türkiye arabuluculuğunda ateşkesin sağlandığını belirtti.

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Ekrem İmamoğlu'na dikkat çeken talimat!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, İstanbul seçimine kalan 10 günlük kısa süre içerisinde asla polemiğe girilmemesini istediği öğrenildi

Binali Yıldırım ortak yayın için neden Uğur Dündar'ı istediğini açıkladı

Binali Yıldırım, katıldığı bir televizyon programında Uğur Dündar'ı sunucu olarak neden istediğini açıklayarak, "Yandaş televizyonda yaparlar kendin çal kendin oyna yaparlar dediler. Burada bir şaşırtma yapmak istedim." dedi.

Adalet Bakanı Gül'den FETÖ elebaşının iadesiyle ilgili yeni açıklama

Adalet Bakanı Gül, ABD'li mevkidaşı William Barr'a "FETÖ elebaşının iadesi" süreciyle ilgili olarak yeni deliller sunduklarını bildirdi.

Türk futbolunda deprem! 'Yayıncı kuruluş çekiliyor'

Konyaspor'da başkanlığa yeniden seçilen Hilmi Kulluk, Katarlılar'ın yayın hakkı anlaşmasından çıkmak istediklerini, Kulüpler Birliği'nin bu konuda toplantı yapacağını söyledi.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Mustafa Denizli'den sürpriz imza
Mustafa Denizli'den sürpriz imza
Şanlıurfa'da bir kişi yolda yürürken tabancayla vuruldu
Şanlıurfa'da bir kişi yolda yürürken tabancayla vuruldu
İran’dan patlama meydana gelen tankerlerle ilgili açıklama
İran’dan patlama meydana gelen tankerlerle ilgili açıklama
TFF'den beIN SPORTS açıklaması!
TFF'den beIN SPORTS açıklaması!
Bilecik'te oğlu evden kaçan anne 8 aylık bebeğini düşürdü
Bilecik'te oğlu evden kaçan anne 8 aylık bebeğini düşürdü
Kacsaatoldunet'e FETÖ soruşturması! Gözaltına alındılar
Kacsaatoldunet'e FETÖ soruşturması! Gözaltına alındılar
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Konya’da trafik kazası: 5 yaralı
Konya’da trafik kazası: 5 yaralı
Feribot ile gemi çarpışacak sandı panikten suya atladı
Feribot ile gemi çarpışacak sandı panikten suya atladı
Aşure günü 2019 ne zaman aşure günü nedir?
Aşure günü 2019 ne zaman aşure günü nedir?
Binali Yıldırım'dan Uğur Dündar açıklaması
Binali Yıldırım'dan Uğur Dündar açıklaması
Suriye sınırına askeri araç takviyesi
Suriye sınırına askeri araç takviyesi
LGS sonuçları ne zaman açıklanacak ham puan hesaplama robotu
LGS sonuçları ne zaman açıklanacak ham puan hesaplama robotu
Nepal’deki uçak kazasının yeni görüntüleri yayınlandı
Nepal’deki uçak kazasının yeni görüntüleri yayınlandı
KPSS ne zaman 2019 ÖSYM sınav takvimi KPSS oturum tarihleri
KPSS ne zaman 2019 ÖSYM sınav takvimi KPSS oturum tarihleri