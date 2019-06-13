CHP

Deniz Baykal'dan 31 Mart’taki İstanbul seçim sonuçlarına eleştiri

CHP'nin Kemal Kılıçdaroğlu'ndan önceki Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal, 2 yıl sonra ilk kez kameralar karşısına geçti. Serhan Asker’in konuğu olan Baykal, Ekrem İmamoğlu için "Ekrem İmamoğlu bir Cumhuriyet projesidir" dedi.

YSK’nın Ekrem İmamoğlu’nun mazbatasını elinden almasıyla ilgili Baykal, “YSK hukuka akrobasi yaptırdı” dedi.

Baykal, Serhan Asker’in “İstanbul’da fark daha da açılır mı?” sorusuna ise “Görünüş o yönde, fark açılacak gibi” cevabını verdi.

İmamoğlu-Yıldırım canlı yayın yorumu


Baykal, kendisine en son Cumhurbaşkanı Erdoğan ile gerçekleştirdiği TV programı hatırlatılarak sorulan İmamoğlu-Yıldırım ortak canlı yayını için,”Bunu düzenleyenleri kutluyorum. Siyasetçiler gerekirse birbirlerine soru sorabilmelidir. Uzun süre bundan mahrum kaldık maalesef. Türk basını yeterince deneyim sahibi oldu. Ben İsmail Bey’in iyi niyetli bir yönetimi gerçekleştireceğine inanıyorum” dedi.

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