Cinsiyet değiştiren Selin Ciğerci merak etti yine erkek oldu
Instagram hesabında 2 milyon takipçisi bulunan sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci, bir uygulamanın filtresiyle erkek oldu. İşte Ciğerci'nin erkek hali
Cinsiyet değiştirme ameliyatı ile kadın olan sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci, bir uygulamanın filtresini kullanarak erkek oldu.
Selin Ciğerci erkek olarak çektiği filtreli videoyu Instagram'dan paylaştı. Ancak takipçilerinden tepki aldı.
Ciğerci "özüne döndü" başlıkların atılmasına ise sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Ciğerci "beyinsiz, akılsız" diyerek yapılan o yoruma çok kızdı.