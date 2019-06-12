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Murat Alan'ın generallere yönelik "Eşek gibi saf tutacaklar" sözleri hakkında suç duyurusu

Akit TV Haber Müdürü Murat Alan hakkında, TSK'da görevli komutanlara yönelik sarf ettiği sözler nedeniyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından TCK 301. Maddesi gereğince soruşturma başlatıldı.

Akit TV Haber Müdürü Murat Alan hakkında, TSK'da görevli komutanlara yönelik sarf ettiği "eşek gibi saf tutacaklar" sözleri nedeniyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından TCK 301. Maddesi gereğince soruşturma başlatıldı. Dosya yetkisizlik kararı verilerek Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), geçtiğimiz günlerde resmi Twitter hesabından "01 Haziran 2019’da Akit Tv’de yayımlanan bir programda TSK’da görev yapan generaller için söylenen yakışıksız sözlerle ilgili, Askeri Ceza Kanunu 95/4 ve 125/3 maddeleri uyarınca Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur." açıklamasını yapmıştı.

Ömer Çelik ne demişti ?

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, bir televizyon programında generallere yönelik zikredilen ifadelere ilişkin, "Birisinin tutup da Sayın Cumhurbaşkanımızın ismini zikrederek generallerimize hakaret gibi bir yanlışlık içinde olması asla kabul edilemez. Şiddetle kınadığımız bir açıklama. Bu açıklama, duyulduğu andan itibaren milletimizin her kesiminden büyük tepki almıştır." demişti.

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