SON DAKİKA
İçişleri Bakanlığı flaş gelişmeyi duyurdu: Beşiktaş saldırısının faillerinden PKK'lı terörist 3 yıl sonra Hakkari'de yakalandı Haberin devamı.
DÜNYA

Kolombiya polisi Venezuelalıları engellemek için köprü söküyor

Kolombiya polisi, Venezuela sınırının yeniden açılmasıyla, kaçak göçü engellemek için, Venezuelalıların kurduğu derme çatma köprüleri yıkmaya başladı.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun sınırları açmasından sonra sadece ilk gün 34 bin Venezuelalı Kolombiya’ya geçmiş, Kolombiya’daki 40 bin kişi ise ülkesine geri dönmüştü. Kolombiya polisi, Venezuelalıların kurdukları derme çatma köprüleri sökerek kaçak geçişlerin önüne geçmeye çalışıyor. Polis, köprüleri sökmek için sınırdaki Simon Bolivar Köprüsü'nün yakınındaki Tachira Nehri'ne indi. Bu önlemin, Venezuela - Kolombiya sınırı tekrar açıldıktan sonra Venezuelaların göçmenlik kontrollerinden kaçmasını engelleme amaçlı olduğu bildirildi. 

Kolombiyalı güvenlik güçleri, kendilerini gözetim altına alırken nehir kıyısındaki birçok insan ise “Geçmek istiyoruz!” diye isyan etti. 
Nicolas Maduro, insani yardım adı altında yapılabilecek kaçakçılığı önlemek için Şubat ayında Kolombiya ile olan sınır kapılarını kapatılmasını emretmişti. 

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Çorlu tren kazasında yakınlarını kaybeden ailelere polis müdahalesi
Çorlu tren kazasında yakınlarını kaybeden ailelere polis müdahalesi
Fenerbahçe'den Kolarov'a 2 yıllık teklif! İş imzaya kaldı
Fenerbahçe'den Kolarov'a 2 yıllık teklif! İş imzaya kaldı
Ekrem İmamoğlu böyle seslendi: Yerel seçim süreci yürüsün, siz işinize bakın
Ekrem İmamoğlu böyle seslendi: Yerel seçim süreci yürüsün, siz işinize bakın
Beşiktaş saldırısının faillerinden PKK'lı terörist 3 yıl sonra yakalandı
Beşiktaş saldırısının faillerinden PKK'lı terörist 3 yıl sonra yakalandı
12 yıl sonra oldu! Muammer Güler'den yıllar sonra Hrant Dink ifadesi
12 yıl sonra oldu! Muammer Güler'den yıllar sonra Hrant Dink ifadesi
Karamollaoğlu: Fabrika ayarlarına dönmeye çalışıyorlar ama ortada fabrika da kalmadı
Karamollaoğlu: Fabrika ayarlarına dönmeye çalışıyorlar ama ortada fabrika da kalmadı
ÖNCEKİ VİDEOLAR
YPG/PKK'lı teröristler sivillere ait arazileri ateşe verirken görüntülendi
YPG/PKK'lı teröristler sivillere ait arazileri ateşe verirken görüntülendi
Süleyman Soylu'dan Temel Karamollaoğlu'nun pasaport iddiasına yanıt
Süleyman Soylu'dan Temel Karamollaoğlu'nun pasaport iddiasına yanıt
OSYM giriş DGS sınav giriş belgesi çıkarma ekranı 2019
OSYM giriş DGS sınav giriş belgesi çıkarma ekranı 2019
Elazığ’da hemşireye darp iddiası
Elazığ’da hemşireye darp iddiası
Yaralanan domuzu tellerden kurtararak doğaya saldılar
Yaralanan domuzu tellerden kurtararak doğaya saldılar
Müge Boz boyu kaç santim kiminle evleniyor eşi kaç yaşında?
Müge Boz boyu kaç santim kiminle evleniyor eşi kaç yaşında?
Nesli tehlikede olan Beyazbantlı Dağ Engereği Nemrut Dağı’nda görüldü
Nesli tehlikede olan Beyazbantlı Dağ Engereği Nemrut Dağı’nda görüldü
Müge Boz kaç yaşında nereli Caner Erdeniz ile evleniyor
Müge Boz kaç yaşında nereli Caner Erdeniz ile evleniyor