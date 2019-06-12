POLİTİKA

Binali Yıldırım'ın karısı Semiha Yıldırım'dan Dilek İmamoğlu açıklaması

Binali Yıldırım'ın siyasi hayatında hep geride kalmayı tercih eden Semiha Yıldırım evliliğinden çocuklarına, Ekrem İmamoğlu'nun eşinin kendisi hakkında yaptığı açıklamaya kadar bir çok soruyu yanıtladı.

Semiha Yıldırım hakkında yapılan yoruma öyle çok üzülmüş ki telefonları kapatmış. Şunları anlatıyor:

-Beni çok suçladılar, çok rencide ettiler. Üç gün kendi telefonumu da evin telefonunu da açmadım. Herkes “Neden böyle yaptın, ne oldu?” diye sordu. “Hiçbir şey yok” dedim. Hiçbir şey yapmadım. Hiçbir suçum yokken çok üzdüler beni.

İmamoğlu'nun eşi Dilek hanıma teşekkür ederim

Ekrem İmamoğlu’nun eşi Dilek İmamoğlu bu söylemlere tepki göstermiş ve ‘Ben Sayın Semiha Yıldırım’ın fotoğrafına bakınca kendi annemi, kendi ablamı görüyorum’ demişti. Onun bu sözleri için Semiha Yıldırım şöyle diyor:

-Gerçekten çok teşekkür ediyorum. Duygusuna, düşüncesine saygı duyuyorum. Hak etmediğimiz bir olayla karşı karşıya kalınca üzülüyoruz tabii. Bunun için basından biraz uzak duruyorum.

Binali Yıldırım ile Semiha Yıldırım amca çocukları. Erzincan'da nişanlanıp İstanbul'da evlenmişler. Evliliklerinde 43 yılı geride bırakan Semiha Yıldırım, Binali Yıldırım'ın evlilik yıldönümlerini unutmasına sitem ediyor. İşte Semiha Yıldırım'ın anlattıkları:

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