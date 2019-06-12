12 Haziran Türkiye Gündemi

Erdoğan imzayı attı hurda indirimi ve köprü cezaları affı yasalaştı

Torba yasa, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğü girdi. Torba Yasa ile hurda indiriminde tutar 10 bin liradan 15 bin liraya çıkarken 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçen panelvan, kamyonet tipindeki araçlara kesilen cezalar da silindi.

S-400 krizinde yeni gelişme! Shanahan: Bakan Akar'la görüşme yapacağım

ABD Savunma Bakanı Vekili Partick Shanahan, bugün Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’la Türkiye ile ABD arasındaki S-400 krizi konusunda bir görüşme yapacağını açıkladı.

Bakan Abdülhamit Gül ABD'de FETÖ elebaşı Gülen'in iade sürecini görüştü

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in iade sürecine ilişkin, "Uluslararası sözleşmeler ve iki ülkenin imzaladığı anlaşmalar gereği şimdiye kadar adım atılması gerekiyordu. Bu konuda halen bir gelişme olmamasını kabul etmemiz mümkün değil" dedi.

Binali Yıldırım'dan İmamoğlu'ndan özür istedi

CHP Adayı Ekrem İmamoğlu'nun Binali Yıldırım yönelik canlı yayın için İsmail Küçükkaya'dan soruları istedi iddiasına Yıldırım'dan açıklama geldi. Yıldırım, böyle bir girişiminin olmadığını söyleyerek İmamoğlu'ndan bu yalan ifade için özür dilemesini istedi.

Fitch'ten Türk ekonomisi için yeni büyüme tahmini

Fitch Ratings Direktörü Paul Gamble, Türkiye değerlendirmesinde, Türk ekonomisinin 2020-2021 yılları arasında negatif büyüme gerçekleştireceğini beklediklerini açıkladı.

Karamollaoğlu'nun pasaportu iptal edildi

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, katıldığı canlı yayında pasaportunun iptal edildiğini açıkladı. Karamollaoğlu, "İsmimin başına 'terör' ifadesi eklenerek pasaportum iptal edildi" dedi.