GÜNCEL

12 Haziran Türkiye Gündemi

12 Haziran 2019 son 24 saat haber bülteni...

Erdoğan imzayı attı hurda indirimi ve köprü cezaları affı yasalaştı

Torba yasa, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğü girdi. Torba Yasa ile hurda indiriminde tutar 10 bin liradan 15 bin liraya çıkarken 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçen panelvan, kamyonet tipindeki araçlara kesilen cezalar da silindi.

S-400 krizinde yeni gelişme! Shanahan: Bakan Akar'la görüşme yapacağım

ABD Savunma Bakanı Vekili Partick Shanahan, bugün Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’la Türkiye ile ABD arasındaki S-400 krizi konusunda bir görüşme yapacağını açıkladı.

Bakan Abdülhamit Gül ABD'de FETÖ elebaşı Gülen'in iade sürecini görüştü

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in iade sürecine ilişkin, "Uluslararası sözleşmeler ve iki ülkenin imzaladığı anlaşmalar gereği şimdiye kadar adım atılması gerekiyordu. Bu konuda halen bir gelişme olmamasını kabul etmemiz mümkün değil" dedi.

Binali Yıldırım'dan İmamoğlu'ndan özür istedi

CHP Adayı Ekrem İmamoğlu'nun Binali Yıldırım yönelik canlı yayın için İsmail Küçükkaya'dan soruları istedi iddiasına Yıldırım'dan açıklama geldi. Yıldırım, böyle bir girişiminin olmadığını söyleyerek İmamoğlu'ndan bu yalan ifade için özür dilemesini istedi.

Fitch'ten Türk ekonomisi için yeni büyüme tahmini

Fitch Ratings Direktörü Paul Gamble, Türkiye değerlendirmesinde, Türk ekonomisinin 2020-2021 yılları arasında negatif büyüme gerçekleştireceğini beklediklerini açıkladı.

Karamollaoğlu'nun pasaportu iptal edildi

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, katıldığı canlı yayında pasaportunun iptal edildiğini açıkladı. Karamollaoğlu, "İsmimin başına 'terör' ifadesi eklenerek pasaportum iptal edildi" dedi.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Mustafa Denizli'den sürpriz imza
Mustafa Denizli'den sürpriz imza
Şanlıurfa'da bir kişi yolda yürürken tabancayla vuruldu
Şanlıurfa'da bir kişi yolda yürürken tabancayla vuruldu
İran’dan patlama meydana gelen tankerlerle ilgili açıklama
İran’dan patlama meydana gelen tankerlerle ilgili açıklama
TFF'den beIN SPORTS açıklaması!
TFF'den beIN SPORTS açıklaması!
Bilecik'te oğlu evden kaçan anne 8 aylık bebeğini düşürdü
Bilecik'te oğlu evden kaçan anne 8 aylık bebeğini düşürdü
Kacsaatoldunet'e FETÖ soruşturması! Gözaltına alındılar
Kacsaatoldunet'e FETÖ soruşturması! Gözaltına alındılar
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Rıdvan Dilmen'den İzlanda-Türkiye maçı yorumu
Rıdvan Dilmen'den İzlanda-Türkiye maçı yorumu
İnanılmaz görüntüler! ATM para saçtı
İnanılmaz görüntüler! ATM para saçtı
Aşure günü 2019 ne zaman aşure günü nedir?
Aşure günü 2019 ne zaman aşure günü nedir?
Antalya'da hırsız minibüsteki 2 bin TL'yi dakikalar içinde alıp ortadan kayboldu
Antalya'da hırsız minibüsteki 2 bin TL'yi dakikalar içinde alıp ortadan kayboldu
Paraşütçü kayalara böyle çakıldı!
Paraşütçü kayalara böyle çakıldı!
LGS sonuçları ne zaman açıklanacak ham puan hesaplama robotu
LGS sonuçları ne zaman açıklanacak ham puan hesaplama robotu
Gaziantep'de kadınlar sokak ortasında birbirine girdi! O anlar kamerada
Gaziantep'de kadınlar sokak ortasında birbirine girdi! O anlar kamerada
KPSS ne zaman 2019 ÖSYM sınav takvimi KPSS oturum tarihleri
KPSS ne zaman 2019 ÖSYM sınav takvimi KPSS oturum tarihleri