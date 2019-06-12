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Kırıkkale'de feci kazada yaralanan şahısların kimlikleri belli oldu

Kırıkkale'de tır, kamyon ve yolcu minibüsünün karıştığı trafik kazasında 2 kişi öldü, 4’ü çocuk 3’ü ağır 17 kişi yaralandı.

Kilometresindeki hızlı tren inşaat alanında meydana geldi. Kenan Küçükkaya (36) idaresindeki 55 ALT 07 plakalı tır seyir halinde ilerlerken hızlı tren çalışması alanında karşı şeride geçen 34 BVJ 342 plakalı minibüs ve Osman Atay (38) İdaresindeki 38 EJ 763 plakalı kamyon ile kafa kafaya çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 4’ü çocuk 3’ü ağır 17 kişi yaralandı. 
Kaza yerine 112 Acil Servis, AFAD ve İtfaiye ekipleri sevk edildi. Henüz kimliği belirlenemeyen 34 BVJ 342 plakalı minibüsün sürücüsü ile yolculardan 1 kişi olay yerinde hayatını kaybetti. Ankara-Kırıkkale yolu bir süre trafiğe kapatılırken, Kırıkkale-Ankara Karayolu'nda ise trafik polisi kontrolünde araçların akışı sağlandı. Çekiciler vasıtasıyla olay yerinden araçlar kaldırıldı. 

Kazada yaralanan sürücülerden Kenan Küçükkaya (36) ile Osman Atay (38) yolculardan; Murat Gömeç (33), Kuddisi Erol (25), Büşra Erol (25), Kübra Damat (27), Yaren Damat (4), Yeşim Alakurt (45), Zinnet Alakurt (55), Mehmet Kerem Damat (8), Dursun Alakurt (22), Ayşe Coşkun (42), Zeliha Gömeç (3), Emine Gömeç (25), Yusuf Buğra Gömeç (7), Kıymet Arslan (50), Cemil Dikbasan (49) yaralandı. Yaralılar ambulanslarla il merkezindeki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Polisler, yaralıların özel eşyalarını araçlardan alarak muhafaza etti. Olay yerinde hayatını kaybeden 2 şahıs cenaze araçlarıyla morga kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. 

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