Ekrem İmamoğlu: Sayın Yıldırım soruların görüşülmesini talep etmiş

Ekrem İmamoğlu, 16 Haziran Pazar günü yapılacak olan ve İsmail Küçükkaya tarafından sunulacak olan ortak yayın için rakibi AKP’li Binali Yıldırım’ın soruların görüşülmesini talep ettiğini iddia etti.

İddia üzerine Yıldırım’ın ekibi canlı yayın sırasında bir mesaj göndererek böyle bir girişimlerinin bulunmadığını açıkladı.