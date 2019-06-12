POLİTİKA

Ekrem İmamoğlu: Sayın Yıldırım soruların görüşülmesini talep etmiş

Ekrem İmamoğlu katıldığı bir programda, gelecek pazar günü yapılacak ortak yayın öncesinde Binali Yıldırım'ın yayın öncesinde soruların görüşülmesini talep ettiğini öne sürdü. Yıldırım bu iddiaya, "Varsa elinde kanıt ispatlasın yoksa da özür dilesin" yanıtını verdi.

Ekrem İmamoğlu, 16 Haziran Pazar günü yapılacak olan ve İsmail Küçükkaya tarafından sunulacak olan ortak yayın için rakibi AKP’li Binali Yıldırım’ın soruların görüşülmesini talep ettiğini iddia etti.

İddia üzerine Yıldırım’ın ekibi canlı yayın sırasında bir mesaj göndererek böyle bir girişimlerinin bulunmadığını açıkladı.

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