İsmail Küçükkaya, Fatih Altaylı'ya konuştu
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayları AK Parti'den Binali Yıldırım ile CHP'den Ekrem İmamoğlu'nun çıkacağı canlı yayın programının moderatörlüğünü üstlenecek olan gazeteci İsmail Küçükkaya, Habertürk'te Fatih Altaylı'nın sorularını yanıtladı.
Habertürk'te canlı yayına bağlanan gazeteci İsmail Küçükkaya, AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı Binali Yıldırım ile CHP'den belediye başkan adayı Ekrem İmamoğlu'nun canlı ortak yayını öncesinde yapılan spekülasyon ve yorumlara açıklık getirdi.