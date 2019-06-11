İsmail Küçükkaya, Fatih Altaylı'ya konuştu

Habertürk'te canlı yayına bağlanan gazeteci İsmail Küçükkaya, AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı Binali Yıldırım ile CHP'den belediye başkan adayı Ekrem İmamoğlu'nun canlı ortak yayını öncesinde yapılan spekülasyon ve yorumlara açıklık getirdi.