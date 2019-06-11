Melek Mosso konserinde bacağını açtı babayı alırsın dedi

Şarkıcı Melek Mosso bir konserinde bacaklarını göstermesi ve söyledikleri bugün Twitter gündemine oturdu. Mosso bacaklarını açarak; "Açmak istiyorsanız açın, konuşmak istiyorsanız konuşun, kimsenin nasıl davranmanız gerektiğine, nasıl konuşmanız gerektiğini söylemesine, ne yapmanız gerektiğini söylemesine ihtiyacınız yok ihtiyacınız yok kızlar. Sizin kendi kanatlarınız var kimsenin kanatları altında durmanıza ihtiyacınız yok. aksini söyleyenlere ....." ifadelerini kullanması Twitter gündemine düştü.