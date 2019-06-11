GÜNCEL

Melek Mosso konserinde bacağını açtı babayı alırsın dedi

Son günlerde yıldızı parlayan şarkıcı Melek Mosso, bir konserinde elbisesini açıp kadınlara seslendi. Şarkıcının konuşma sonrası yaptığı orta parmak hareketi sosyal medyada destek mesajlarının yanı sıra tepki mesajları da aldı.

Şarkıcı Melek Mosso bir konserinde bacaklarını göstermesi ve söyledikleri bugün Twitter gündemine oturdu. Mosso bacaklarını açarak; "Açmak istiyorsanız açın, konuşmak istiyorsanız konuşun, kimsenin nasıl davranmanız gerektiğine, nasıl konuşmanız gerektiğini söylemesine, ne yapmanız gerektiğini söylemesine ihtiyacınız yok ihtiyacınız yok kızlar. Sizin kendi kanatlarınız var kimsenin kanatları altında durmanıza ihtiyacınız yok. aksini söyleyenlere ....." ifadelerini kullanması Twitter gündemine düştü.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
İzlanda maçı öncesi Cengiz Ünder'den kötü haber
İzlanda maçı öncesi Cengiz Ünder'den kötü haber
Binali Yıldırım'dan İsmail Küçükkaya'yı istemeyen vatandaşa bomba yanıt
Binali Yıldırım'dan İsmail Küçükkaya'yı istemeyen vatandaşa bomba yanıt
Babası servetini temizlikçiye bıraktı! Kızı çılgına döndü
Babası servetini temizlikçiye bıraktı! Kızı çılgına döndü
Iğdır'da teröristlerle çatışma! Sıcak dakikalar yaşandı
Iğdır'da teröristlerle çatışma! Sıcak dakikalar yaşandı
Fenerbahçe'ye kötü haber! Transfer listesindeki 3 isim zora girdi
Fenerbahçe'ye kötü haber! Transfer listesindeki 3 isim zora girdi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıkladı İstanbul'a 30 tane açılacak
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıkladı İstanbul'a 30 tane açılacak
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Jandarmadan yasa dışı kenevir ekenlere operasyon
Jandarmadan yasa dışı kenevir ekenlere operasyon
AK Parti sordu onlar cevapladı işte o eğlenceli video
AK Parti sordu onlar cevapladı işte o eğlenceli video
Şamil Oymak Kadıköy ne dedi Şamil Oymak instagram olayının aslı
Şamil Oymak Kadıköy ne dedi Şamil Oymak instagram olayının aslı
Okan Buruk imzayı attı Başakşehir'de 3 kişi gitti
Okan Buruk imzayı attı Başakşehir'de 3 kişi gitti
Motosiklet yayaya çaptı: 1 ölü, 2 yaralı
Motosiklet yayaya çaptı: 1 ölü, 2 yaralı
Melek Mosso aslen nereli kaç yaşında Melek Mosso ne dedi konser olayı
Melek Mosso aslen nereli kaç yaşında Melek Mosso ne dedi konser olayı
10 saniyede 10 bin TL’lik vurgun
10 saniyede 10 bin TL’lik vurgun
Melek Mosso konserinde ne dedi Melek Mosso kimdir gerçek adı?
Melek Mosso konserinde ne dedi Melek Mosso kimdir gerçek adı?