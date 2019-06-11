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HDP'li Garo Paylan ile İsmail Küçükkaya arasında moderatör tartışması

Binali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu'nun canlı yayın moderatörlüğünü yapacak olan İsmail Küçükkaya, HDP'li vekilin "Neden kadın yok" yorumuna, tepki gösterdi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayları Binali Yıldırım ve Ekrem İmamoğlu'nun gerçekleştireceği canlı yayın programının moderatörünü İsmail Küçükkaya kazandı.

Küçükkaya'ya kimi gazeteciler destek verirken kimi meslektaşları da eleştirdi.

Öte yandan da FOX TV'de canlı yayınlarına devam eden İsmail Küçükkaya'nın bu sabah konuğu HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan oldu.

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