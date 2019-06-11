Fener'le Cimbom'un istediği Vedat Muriç Bulgaristan'ı boş geçmedi

EURO 2020 Elemelerinde A Grubu'nda yer alan Kosova, deplasmanda Bulgaristan'ı 3-2 mağlup etti. Galatasaray ve Fenerbahçe’nin de gündeminde yer alan Vedat Muriç, 90 dakika sahada kaldı ve mücadeleyi 1 golle tamamladı.

Mücadeleyi 3-2 kazanan Kosova, yenilmezlik serisini 14 maça çıkardı ve 5 puana yükseldi. Bulgaristan ile 2 puanla son sırada kaldı. Grubun diğer maçında Çekya, Karadağ'ı 3-0 mağlup etmeyi başardı.