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Malatya'da lunaparkta akıl almaz kaza

MALATYA'da bir alışveriş merkezinin bahçesinde bulunan lunaparkta oyuncağın vagonu koptu. Kazada 15 yaşındaki bir çocuğun parmağı koptu.

MALATYA'nın Yeşilyurt ilçesinde bir alışveriş merkezinin otopark alanında kurulan lunaparka giden 15 yaşındaki H.G., burada dönen bir eksen üzerinde araba şeklindeki koltuklardan oluşan eğlence aracı crazy dance'e bindi.

İddiaya göre bir süre sonra eğlence aracının plastik aksamı koptu ve H.G. yere savruldu.

Yaralanan çocuk olay yerine çağrılan ambulansla Turgut Özal Tıp Merkezi Acil Servisine kaldırıldı.

Bir parmağı kopma noktasına gelen yaralı çocuk tedavi altına alınırken, polis olayın yaşandığı lunapark da inceleme yaptı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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