AK Parti sordu onlar cevapladı işte o eğlenceli video

AK Parti Ar-Ge Başkanlığı tarafından Youtube’da açılan ’Gayri Resmi’ isimli hesapta, ’Bakanlara gayri resmi sorular’başlıklı videoya yer verildi. Bakanlar, siyasetin gündemine kısa bir mola verdi.



Videoda son dönemlerde tartışma konusu olan ’Menemen soğanlı mı, soğansız mı olmalı?’ sorusuna da cevap arandı.



Gülümseten görüntülerin yer aldığı video kısa sürede binlerce kullanıcı tarafından izlendi.