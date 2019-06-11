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10 saniyede 10 bin TL’lik vurgun

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde ellerindeki taş ve tekmelerle camını kırıp girdikleri cep telefonu mağazasından 10 saniye içerisinde 10 bin TL’lik vurgun yapan şahıslar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, sabah saatlerinde Körfez ilçesi Yeni Yalı Mahallesi Ağadere Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, cadde üzerinde bulunan bir cep telefonu mağazasının önüne gelen kimliği belirsiz şahıslar, ellerindeki taşla ve tekmelerle mağazanın camını kırdı. Daha sonra kırılan camı yerinden söken şahıslar içeri girdi. Yaklaşık 10 saniye içerisinde mağazada bulunan yaklaşık 10 bin TL değerindeki 4 adet cep telefonu ve 1 adet dizüstü bilgisayarı alan şahıslar, daha sonra kırdıkları camdan dışarı çıktı. Plakası sökülmüş bir otomobile binen şahıslar kayıplara karıştı. 

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