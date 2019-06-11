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Kocaeli'de evlilik vaadiyle dolandırıcılık

KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde evlilik vaadiyle kandırdığı iki kadının 45 bin lirasını dolandırdığı iddiasıyla yakalanan kişi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde evlilik vaadiyle kandırdığı iki kadından 45 bin lira aldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli, adli kontrol şartıyla salıverildi.

Kadınların, şüphelinin sosyal medya hesaplarından birbirini görerek tanışmalarının ardından dolandırıldıklarını anladıkları öğrenildi.

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