Antalya Gazipaşa'daki Suriyelilere plaj yasağında yeni gelişme

ANTALYA’nın Gazipaşa ilçesinde dün gerçekleşen Belediye Meclis Toplantısında, CHP’li Meclis Üyesi Ulaş Özgen’in önergesi üzerine Suriyelilerin halk plajına alınmaması oy çokluğu ile karara bağlanmıştı.

Meclis toplantısında bu kararı doğru bulmadığını belirten ve çekimser oy kullanan Belediye Başkanı Mehmet Ali Yılmaz, düzenlediği basın açıklamasında kararı meclise iade ettiğini söyledi.