Antalya Gazipaşa'daki Suriyelilere plaj yasağında yeni gelişme
ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesindeki plajlara Suriyelilerin alınmamasına ilişkin dün belediye meclisinde alınan karar, belediye başkanı tarafından veto edildi. CHP'li Başkan Mehmet Ali Yılmaz, karara katılmadığını ve hukuka uygun bulmadığını belirterek, "Belediye kanununun bana verdiği yetkiye istinaden yeniden görüşülmek üzere meclise iade ettim" dedi.
ANTALYA’nın Gazipaşa ilçesinde dün gerçekleşen Belediye Meclis Toplantısında, CHP’li Meclis Üyesi Ulaş Özgen’in önergesi üzerine Suriyelilerin halk plajına alınmaması oy çokluğu ile karara bağlanmıştı.
Meclis toplantısında bu kararı doğru bulmadığını belirten ve çekimser oy kullanan Belediye Başkanı Mehmet Ali Yılmaz, düzenlediği basın açıklamasında kararı meclise iade ettiğini söyledi.