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Yer Diyarbakır! Duvarı kırıp dışarı çıkarttıktan sonra öldüresiye dövdüler

DİYARBAKIR'da kuaförlük yapan Mehmet Yusuf Özten, tartıştığı dini nikahlı eşinin 7 yakını tarafından iş yerinde sopalarla dakikalarca dövüldü.

Olay, Cumartesi akşamı merkez Kayapınar ilçesi Medya Mahallesi'nde meydana geldi. Mehmet Yusuf Özten, ismi öğrenilemeyen dini nikahlı eşi ile tartıştıktan sonra işlettiği kuaföre geldi. Bir süre sonra ellerinde sopalarla iş yerine 7 kişi geldi. Eşinin yakınları olduğu belirtilen grup, Özten'e saldırdı. Özten, kendisini korumak için iş yerinin tuvaletine girip kapıyı kilitledi, ancak 7 kişi tuvaletin duvarını kırıp onu dışarı çıkardı. Mehmet Yusuf Özten'i yere yatırıp dakikalarca sopalarla döven şüpheliler, daha sonra iş yerinden ayrıldı. Olay anı ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. 

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