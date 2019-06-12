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TRT'den Ekrem İmamoğlu'nun olay iddialarına cevap

CHP'nin İstanbul Adayı Ekrem İmamoğlu NTV'de katıldığı canlı yayında, TRT'yi eleştirerek kendisini haber yapmadığını iddia etti.

İmamoğlu, Karadeniz'e yaptığı geziyi hatırlatarak 'ya düşünsenize, Ekrem İmamoğlu bütün Karadeniz'i gezdi, sadece VİP olayı, tek haber. Niçin? Üzücü değil mi, bütün bunlar beni üzüyor' ifadelerini kullanmıştı.

TRT görüntülerle yalanladı

Ancak İmamoğlu'nun öne sürdüğü bu iddianın doğru olmadığı çok geçmeden görüntüleriyle birlikte ortaya çıktı.

TRT Haber Kanal Koordinatörü Yahya Bostan, TRT Haber'in İmamoğlu'nun Karadeniz gezisine ilişkin yapılan haberi ve görüntüleri Twitter'dan paylaştı.

İşte o görüntülü yanıt;

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