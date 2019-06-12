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Rıdvan Dilmen'den İzlanda-Türkiye maçı yorumu

Rıdvan Dilmen, İzlanda'nın Türkiye'yi 2-1 yendiği maçı değerlendirdi.

Rıdvan Dilmen, EURO 2020 elemelerinde 2-1 kaybettiğimiz İzlanda Türkiye maçını değerlendirdi.

İşte Rıdvan Dilmen'in maç sonu NTV'ye yaptığı yorum...

''Biz müsabakayı zaten ilk 30 dakikada kaybettik. Bizim genç bir havuzumuz var. Cengiz Ünder önemli bir kayıp. Mahmut Tekdemir de öyle. Bizim için en önemlisi oyunu geliştirmemiz. Son 15 dakikada doldur-boşalta döndük. Fransa maçında gol atmamasına rağmen sahanın en iyisi Burak’tı ama bugün yaptığı top kayıplarıyla oyunumuzu etkiledi.

Grupta Fransa çok favori gözüküyordu. Biz ve İzlanda ikincilik mücadelesi verecek gibi gözüküyorduk. Tarihimize baktığımız zaman da İzlanda bizi orada hep yendi. Bizim yenilmemiz normal. Şansımızın kalan maçlarda yüksek olduğunu düşünüyorum. Burada da İzlanda’yı yenme şansımız var.

Fransa'yı 2-0 yenerken, stoper Kaan'ın golüyle öne geçtik. İlk 30 dakikada duran toplardan goller yedik, duran toptan gol attık. Attığımız gollerin %90'ı duran toptansa son 3-4 maçta, oyunumuzda problem var ve henüz gelişime de açık.

9 puanımız var, kalan 6 maçta iki Andorra, Moldova, bir de Arnavatluk ile evimizde maçımız var. 21 puanımız olur diye düşünüyorum. İzlanda ile evimizde oynayacağımız maç var. Şansımız çok yüksek. Arnavutluk'un Tiran'da İzlanda'dan puan alacağını düşünüyorum.

İzlanda ile tarihimize bakınca, biz daha orada maç falan kazanamadık. Açıkçası, bizim İzlanda'ya orada kaybetmemiz normal.''

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