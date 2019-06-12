DÜNYA

Paraşütçü kayalara böyle çakıldı!

İspanya'da bir paraşütçü kayalara çarparak ayağını kırdı. O anlar amatör kameraya yansıdı.

İspanya'da falezlerden havaya süzülen paraşütçü kayalara ayağını çarptı. Talihsiz paraşütçü ayağı kırılmış bir şekilde yere indi. O anlar kameralar tarafından böyle görüntülendi.

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