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Gaziantep'de kadınlar sokak ortasında birbirine girdi! O anlar kamerada

Gaziantep'te sokak ortasında bir grup kadın bilinmeyen bir nedenle birbirlerine girdi. Vatandaşlar güçlükle kadınları ayırırken, o anlar kameralara böyle yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Gaziantep'te Muammer Aksoy Bulvarı Gaziantep Emniyet Müdürlüğü karşısında bir grup kadın arasında bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı.

Birbirlerinin üzerine yürüyen kadınlar, birbirlerine tehdit ve küfürler savurdu. Cadde üzerinde bulunan sivil polis ve vatandaşlar araya girerek, kadınları ayırmaya çalıştı. Bağrışmalarıyla caddeyi inleten kadınların yakınları da kavgaya karıştı. Araya giren erkekler kadınları ayırmakta güçlük çekti. Olay daha da büyümeden önlenen kavgada taraflar yayan ve araçlarıyla olay yerinden uzaklaşırken, o anlar kameraya böyle yansıdı.

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