DÜNYA

İnanılmaz görüntüler! ATM para saçtı

İngiltere'de Metro istasyonundaki bir Bitcoin ATM'si 20 Sterlinlik banknotları dışarı saçtı. İstasyonda bulunanlar olayı şaşkınlıkla izledi.

Olay, İngiltere'nin başkenti Londra'daki bir Metro istasyonunda meydana geldi. Bir görgü tanığı tarafından kayda alınan görüntüde, ATM'nin dışarıya 20 Sterlinlik banknotlar saçtığı görüldü.

ATM'den para çekmeye çalışan adam ise ATM'nin önüne bir çanta koyarak, paralar dışarı ve çantaya düşerken gülerek izledi. Öte yandan, bir güvenlik görevlisi ise ATM'nin önünde durarak dışarı saçılan paraları korumaya çalıştı. İstasyonda bulunan kişiler ise olayı şaşkınlıkla izledi.

Bitcoin Technologies'in sahibi ve CEO'su Adam Gramowski, şirketinin ürettiği ATM'lerin Birleşik Krallık banknotlarında sorun yaşadığını ve ATM'lerin yeniden tasarlanması gerektiğini belirterek bir müşterinin büyük miktarda para çekmeye çalıştığını ve bu yüzden videodaki ATM'nin 20 Sterlinlik banknotları dışarıya saçtığını açıkladı.

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