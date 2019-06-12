GÜNCEL

Askerlerin 'Sedat Peker' videosu

Bir grup askerin içtimada "Devler gelir devler gider, tek dev kalır Sedat Peker" diye bağırdığı video, sosyal medyayı karıştırdı.

Nerede ve ne zaman çekildiği bilinmeyen görüntülerde içtimada bir grup askerin "Devler gelir devler gider, tek dev kalır Sedat Peker" diyerek yürüyüş yaptığı görülüyor.

Sosyal medyayı karıştıran görüntünün sonunda bir askerin Peker'e "Bir umuttur yaşamak reis" diyerek seslendiği duyuluyor.

CHP'li vekil sert tepki gösterdi

CHP'nin asker kökenli milletvekillerinden Mehmet Ali Çelebi, tepki çeken görüntüye "Vatan sana canım feda', 'Her şey vatan için', 'Vatan, şeref, vazife, dürüstlük'. Bunlardan başka yürüyüş kararı saymadık, görmedik biz. Yeni askerlik böyle mi olacak!!!" diyerek tepki gösterdi.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Suriyeliler plaja alınmasın kararı AK Partili vekilin verdiği örnek konuşuluyor
Suriyeliler plaja alınmasın kararı AK Partili vekilin verdiği örnek konuşuluyor
Şehit diplomat eşinden Ermenistan Cumhurbaşkanına açık mektup
Şehit diplomat eşinden Ermenistan Cumhurbaşkanına açık mektup
Bakan Akar'dan ABD'nin S-400 mektubuyla ilgili açıklama
Bakan Akar'dan ABD'nin S-400 mektubuyla ilgili açıklama
Sedat Peker'den CHP'li Engin Özkoç'a sert tepki her iki kardeşimiz bugün şehit oldu
Sedat Peker'den CHP'li Engin Özkoç'a sert tepki her iki kardeşimiz bugün şehit oldu
ABD'li kadınlardan tarihi skor
ABD'li kadınlardan tarihi skor
Bakan Mustafa Varank'tan 'masum görünümlü tehlike' uyarısı
Bakan Mustafa Varank'tan 'masum görünümlü tehlike' uyarısı
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Bahçedeki kediye önce köpeği, sonra kendisi saldırdı
Bahçedeki kediye önce köpeği, sonra kendisi saldırdı
Ormanlık alana kenevir eken şahıs adliyeye sevk edildi
Ormanlık alana kenevir eken şahıs adliyeye sevk edildi
2019 -2020 okullar ne zaman açılacak yaz tatili ne zaman bitecek?
2019 -2020 okullar ne zaman açılacak yaz tatili ne zaman bitecek?
Tekirdağ’da Su Samuru bulundu
Tekirdağ’da Su Samuru bulundu
Çorum’u hortum böyle vurdu
Çorum’u hortum böyle vurdu
e nabız uygulaması nedir nasıl kayıt olunur e nabız hizmetleri neler?
e nabız uygulaması nedir nasıl kayıt olunur e nabız hizmetleri neler?
Ankaragücü kalecisi Altay Bayındır'a Kosova'da saldırı
Ankaragücü kalecisi Altay Bayındır'a Kosova'da saldırı
Semiha Yıldırım : Beni çok suçladılar, çok rencide ettiler
Semiha Yıldırım : Beni çok suçladılar, çok rencide ettiler