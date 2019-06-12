POLİTİKA

Bakan Akar: "Üslubun müttefiklik ruhuna uygun olmadığını gördük"

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan ile yarın telefonda görüşeceğini, ay sonunda ise Brüksel'de bir araya gelmeyi planladıklarını belirterek, Shanahan tarafından gönderilen mektuba ilişkin "Üslubun müttefiklik ruhuna uygun olmadığını ilk andan itibaren gördük. Buna göre gerekli çalışmaları yapıyor, gerekli cevabı hazırlıyoruz." dedi.

Akar, 7. Azerbaycan- Gürcistan-Türkiye Savuna Bakanları Üçlü Toplantısı'na katılmak üzere Gebele kentine geldi.

Toplantının yapılacağı Haydar Aliyev Kongre Merkezi'ne gelişinde gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtlayan Bakan Akar, ABD Savunma Bakan Vekili Shanahan tarafından gönderilen mektuba ilişkin soru üzerine, şu yanıtı verdi:

"Bilindiği gibi ABD Savunma Bakan Vekili'nden bir mektup aldım. Üslubuyla ilgili kamuoyunun da hassasiyetle durduğu gibi biz de hassasiyetle durmaktayız. Mektupta, mevcut sorunlara stratejik ortaklık çerçevesinde ve kapsamlı güvenlik iş birliğini muhafaza edecek şekilde bir çözüm bulunması yönünde beklenti dile getirilmekte ve görüşmelere devam edilmesinin önemi ifade edilmekte ise de üslubun müttefiklik ruhuna uygun olmadığını ilk andan itibaren gördük. Buna göre gerekli çalışmaları yapıyor, gerekli cevabı hazırlıyoruz. Önümüzdeki günlerde bu cevabı kendilerine vereceğiz. Bu konuda ilgili kurum ve kuruluşlarla gerekli koordinasyonlarımız sürmektedir. Ayrıca bu ayın sonunda Brüksel'de NATO Savunma Bakanları Toplantısı var. Orada da ABD Savunma Bakan Vekili ile bir araya geleceğiz."

"Sorumluluklarını yerine getirmelerini bekliyoruz"

Temasların devam ettiğini vurgulayan Akar, şöyle konuştu:

"Yarın ABD Savunma Bakan Vekili ile bir telefon görüşmemiz olacak. Bu telefon görüşmesinde ve diğer temaslarımızda Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin, TSK'nin bilinen görüşlerini, taleplerini tekrar tekrar masaya koyduk, koymaya devam edeceğiz. Yapacağımız temaslarda da ister mektup ister karşılıklı görüşme olsun bütün konular masada ve bilinen görüşlerimizi orada açık ve net bir şekilde ifade etmeye, ortaya koymaya, taleplerimizi belirtmeye devam ediyoruz. Bundan sonra da aynı tutum ve davranış içinde olmayı sürdüreceğiz. Tabii burada stratejik ortaklıktan, müttefiklikten bahsediliyor. Onun ruhuna uygun hareket edilmesi için beklentimizi de ifade ettik, etmeye devam edeceğiz. Biz bugüne kadar NATO konusunda, ABD ile olan taahhütlerimiz konusunda herhangi bir aksaklığa meydan vermeden sorumluluklarımızın tamamını eksiksiz, aksaksız yerine getirdik. Bugüne kadar bu konularda hiçbir şikayet söz konusu değil. Dolayısıyla muhataplarımızın da benzer şekilde bizlere olan taahhütlerini, sorumluluklarını yerine getirmelerini bekliyoruz."

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Suriyeliler plaja alınmasın kararı AK Partili vekilin verdiği örnek konuşuluyor
Suriyeliler plaja alınmasın kararı AK Partili vekilin verdiği örnek konuşuluyor
Şehit diplomat eşinden Ermenistan Cumhurbaşkanına açık mektup
Şehit diplomat eşinden Ermenistan Cumhurbaşkanına açık mektup
Bakan Akar'dan ABD'nin S-400 mektubuyla ilgili açıklama
Bakan Akar'dan ABD'nin S-400 mektubuyla ilgili açıklama
Sedat Peker'den CHP'li Engin Özkoç'a sert tepki her iki kardeşimiz bugün şehit oldu
Sedat Peker'den CHP'li Engin Özkoç'a sert tepki her iki kardeşimiz bugün şehit oldu
ABD'li kadınlardan tarihi skor
ABD'li kadınlardan tarihi skor
Bakan Mustafa Varank'tan 'masum görünümlü tehlike' uyarısı
Bakan Mustafa Varank'tan 'masum görünümlü tehlike' uyarısı
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Binali Yıldırım'ın karısı Semiha Yıldırım'dan Dilek İmamoğlu açıklaması
Binali Yıldırım'ın karısı Semiha Yıldırım'dan Dilek İmamoğlu açıklaması
Askerlerin 'Sedat Peker' videosu
Askerlerin 'Sedat Peker' videosu
2019 -2020 okullar ne zaman açılacak yaz tatili ne zaman bitecek?
2019 -2020 okullar ne zaman açılacak yaz tatili ne zaman bitecek?
Bahçedeki kediye önce köpeği, sonra kendisi saldırdı
Bahçedeki kediye önce köpeği, sonra kendisi saldırdı
Ormanlık alana kenevir eken şahıs adliyeye sevk edildi
Ormanlık alana kenevir eken şahıs adliyeye sevk edildi
e nabız uygulaması nedir nasıl kayıt olunur e nabız hizmetleri neler?
e nabız uygulaması nedir nasıl kayıt olunur e nabız hizmetleri neler?
Tekirdağ’da Su Samuru bulundu
Tekirdağ’da Su Samuru bulundu
Semiha Yıldırım : Beni çok suçladılar, çok rencide ettiler
Semiha Yıldırım : Beni çok suçladılar, çok rencide ettiler