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Pendik Yeni Mahalle Mahallesi'nde okulunun bahçesini su bastı

Pendik Yeni Mahalle Mahallesi'nde bir ana okulunun bahçesini su bastı. Okulda mahsur kalanların kurtarılma çalışmaları sürüyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "İstanbul Pendik ve Tuzla ilçeleri ile Yalova'da önümüzdeki 2 saat boyunca kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yıldırım düşmesi ile sel ve su baskınlarına karşı tedbirli olunmalı" denilmişti. 

Pendik Yeni Mahalle'de bir anaokulunun bahçesini su bastı. Okulda mahsur kalan öğretmenler tahliye edildi.

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