Çorlu tren kazasında yakınlarını kaybeden ailelere polis müdahalesi

Çorlu’da 8 Temmuz 2018 tarihinde, 25 kişinin yaşamını yitirdiği ve yüzlerce kişinin yaralandığı tren faciasının ilk davası 3 Temmuz’da Çorlu 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek.

Dört TCDD personelinin ‘taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma’ suçlamasıyla hakim karşısına çıkacağı tarihten önce kazada hayatını kaybedenlerin yakınları Anayasa Mahkemesi (AYM) önünde bir araya gelmek istedi. Soruşturma sürecinde haklarında takipsizlik kararı verilen kişilerin de yargılanmasını talep eden ailelerin AYM önündeki açıklaması engellendi.

AYM‘nim karşısındaki Ahlatlıbel Atatürk Parkı’nda toplanan aileler ‘Adalet Nöbeti’ eylemi gerçekleştirmek için yolun karşısına AYM’nin önüne geçmek istedi. Gazete Duvar'dan Serkan Alan'ın haberine göre; polisin engellemesiyle karşılaşan aileler ve milletvekillerinin AYM önüne geçmesine ve basın açıklamasına izin verilmedi.