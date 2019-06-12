SON DAKİKA
İçişleri Bakanlığı flaş gelişmeyi duyurdu: Beşiktaş saldırısının faillerinden PKK'lı terörist 3 yıl sonra Hakkari'de yakalandı Haberin devamı.
GÜNCEL

Çorlu tren kazasında yakınlarını kaybeden ailelere polis müdahalesi

Çorlu tren faciasında yaşamını yitirenlerin yakınları Ankara’da Anayasa Mahkemesi önünde ‘Adalet Nöbeti’ tutarak basın açıklaması yapmak istedi. Polis ailelerin ve milletvekillerinin AYM önünde açıklama yapmasına izin vermedi, arbede yaşandı.

Çorlu’da 8 Temmuz 2018 tarihinde, 25 kişinin yaşamını yitirdiği ve yüzlerce kişinin yaralandığı tren faciasının ilk davası 3 Temmuz’da Çorlu 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek.
Dört TCDD personelinin ‘taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma’ suçlamasıyla hakim karşısına çıkacağı tarihten önce kazada hayatını kaybedenlerin yakınları Anayasa Mahkemesi (AYM) önünde bir araya gelmek istedi. Soruşturma sürecinde haklarında takipsizlik kararı verilen kişilerin de yargılanmasını talep eden ailelerin AYM önündeki açıklaması engellendi.

AYM‘nim karşısındaki Ahlatlıbel Atatürk Parkı’nda toplanan aileler ‘Adalet Nöbeti’ eylemi gerçekleştirmek için yolun karşısına AYM’nin önüne geçmek istedi. Gazete Duvar'dan Serkan Alan'ın haberine göre; polisin engellemesiyle karşılaşan aileler ve milletvekillerinin AYM önüne geçmesine ve basın açıklamasına izin verilmedi.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Çorlu tren kazasında yakınlarını kaybeden ailelere polis müdahalesi
Çorlu tren kazasında yakınlarını kaybeden ailelere polis müdahalesi
Fenerbahçe'den Kolarov'a 2 yıllık teklif! İş imzaya kaldı
Fenerbahçe'den Kolarov'a 2 yıllık teklif! İş imzaya kaldı
Ekrem İmamoğlu böyle seslendi: Yerel seçim süreci yürüsün, siz işinize bakın
Ekrem İmamoğlu böyle seslendi: Yerel seçim süreci yürüsün, siz işinize bakın
Beşiktaş saldırısının faillerinden PKK'lı terörist 3 yıl sonra yakalandı
Beşiktaş saldırısının faillerinden PKK'lı terörist 3 yıl sonra yakalandı
12 yıl sonra oldu! Muammer Güler'den yıllar sonra Hrant Dink ifadesi
12 yıl sonra oldu! Muammer Güler'den yıllar sonra Hrant Dink ifadesi
Karamollaoğlu: Fabrika ayarlarına dönmeye çalışıyorlar ama ortada fabrika da kalmadı
Karamollaoğlu: Fabrika ayarlarına dönmeye çalışıyorlar ama ortada fabrika da kalmadı
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Bingöl’de tüp ve tenekeye yerleştirilen EYP imha edildi
Bingöl’de tüp ve tenekeye yerleştirilen EYP imha edildi
Kolombiya polisi Venezuelalıları engellemek için köprü söküyor
Kolombiya polisi Venezuelalıları engellemek için köprü söküyor
Müge Boz boyu kaç santim kiminle evleniyor eşi kaç yaşında?
Müge Boz boyu kaç santim kiminle evleniyor eşi kaç yaşında?
YPG/PKK'lı teröristler sivillere ait arazileri ateşe verirken görüntülendi
YPG/PKK'lı teröristler sivillere ait arazileri ateşe verirken görüntülendi
Süleyman Soylu'dan Temel Karamollaoğlu'nun pasaport iddiasına yanıt
Süleyman Soylu'dan Temel Karamollaoğlu'nun pasaport iddiasına yanıt
Müge Boz kaç yaşında nereli Caner Erdeniz ile evleniyor
Müge Boz kaç yaşında nereli Caner Erdeniz ile evleniyor
Elazığ’da hemşireye darp iddiası
Elazığ’da hemşireye darp iddiası
e okul VBS girişi karne notu sorgulama nasıl yapılır?
e okul VBS girişi karne notu sorgulama nasıl yapılır?