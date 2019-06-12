12 Haziran Türkiye Gündemi yeni

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12 Haziran 2019 son 24 saat haber bülteni...

Sedat Peker'den CHP'li Engin Özkoç'a sert tepki

Peker, Cumhuriyet Halk Partisi'nin Grup Başkanvekili Engin Özkoç'un, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'a, bir grup askerin kendisine selam gönderdiği video ile ilgili sorular yönetilmesine sert tepki gösterdi.

İmamoğlu'nun vaadi : İBB’den kibiri, partizanlığı söküp alacağız

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, "İstanbul’un bir belediye başkanı var, o da benim" ifadelerini kullandı.

Temel Karamollaoğlu'ndan AK Parti bombardımanı

Temel Karamollaoğlu, "İktidar bir halüsinasyon krizi geçirmektedir. Fabrika ayarlarına dönmeye çalışıyorlar ama ortada fabrika da kalmadı." açıklaması yaptı.

AK Parti Grubu bu akşam askerlik düzenlemesi için toplanıyor

AK Parti Grubu bu akşam 21.00'de Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında, genel merkezde toplanacak. Yeni askerlik düzenlemesinin ele alınacağı toplantıya Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da katılacak.

Cem Uzan'dan Erdoğan'a olay çağrı!

Ailesinin yaptırdığı Berke Barajı'na 'el konulmasının' 16. senesinde
konuştuğunu söyleyen Uzan "Her şeyimiz yok pahasına satılmıştır"
Çağrısında bulundu.

Şenol Güneş: İzlanda'yı yensek daha iyi olurdu

Güneş, İzlanda maçı sonrasında, "Fransa'yı değil de İzlanda'yı yensek daha iyi olurdu ama fikstürün böyle düşmesi bizim suçumuz değil." dedi.

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