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Başkan Erdoğan: Türkiye, S-400'ü almıştır

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da da İstanbul'da da seçimleri kaybetmediklerini kazandıklarını söyledi. Erdoğan, Türkiye'nin yaşadığı tüm sıkıntılara rağmen dimdik ayakta olduğunu ifade etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, S-400 sistemi konusunda anlaşmanın sağlandığını sistemin önümüzdeki ay tesliminin yapılacağını söyledi. Erdoğan, yerel seçimler konusunda da hem Ankara'da hem de İstanbul'da seçimleri kaybetmediğini, kazandıklarını açıkladı.

Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda konuşuyor. Rusya'dan alınacak S-400'ler konusunda anlaşmanın sağlandığını ve sistemin teslim edileceğini kaydetti. Aynı sistemler konusunda ABD'ye de teklifte bulunduklarını; ancak herhangi bir cevap iletilmediğini söyleyen Erdoğan, bu konuda herkesle işbirliği yapabileceklerini açıkladı.

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