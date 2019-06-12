İzmir Ödemiş’i sağanak vurdu Araçlar sürüklendi

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğünün, "İzmir genelinde halen devam eden sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar ve yerel dolu yağışı riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" şeklindeki uyarısından birkaç saat sonra Ödemiş’te adeta gökyüzü delindi.