Nepal’deki uçak kazasının yeni görüntüleri yayınlandı

Nepal’de 14 Nisan'da küçük bir uçak, pistten kalkışı sırasında kontrolden çıkarak park halinde duran iki helikoptere çarpmış ve meydana gelen kazada 3 kişi hayatını kaybetmişti.

Yerel medya, Everest bölgesinde bulunan Lukla havaalanında küçük bir uçağın kalkış anında kontrolden çıkmasının ardından, piste 40 metre mesafede ve park halinde duran iki helikoptere çarptığını duyurmuş; yaşanan kazada, helikopter pistinde görevli 2 kişi olay yerinde, 1 kişi ise hastaneye götürüldüğü sırada hayatını kaybettiği açıklanmıştı. Yerel medya, kazaya dair yeni bir güvenlik kamera görüntüsü yayınladı.