POLİTİKA

Binali Yıldırım'dan Uğur Dündar açıklaması

AK Parti'nin İstanbul Adayı Binali Yıldırım, katıldığı bir televizyon programında Uğur Dündar'ı sunucu olarak neden istediğini açıklayarak, "Yandaş televizyonda yaparlar kendin çal kendin oyna yaparlar dediler. Burada bir şaşırtma yapmak istedim." dedi.

AK Parti İstanbul Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, ortak yayın için Uğur Dündar'ı neden sunucu olarak tercih ettiğini açıkladı. Ekrem İmamoğlu ile yapılacak ortak yayınla ilgili konuşan Yıldırım, her araya 15 soru sorulacağını ve 3'er dakika süre verileceğini belirtti.

"Dündar CHP'nin telkiniyle vazgeçti"

"İki sebepten dolayı Uğur Dündar'ı teklif ettim. Yandaş televizyonda yaparlar kendin çal kendin oyna yaparlar dediler. Burada bir şaşırtma yapmak istedim. Açık taraf olan biri. Benim için hiç mahzuru yok. Yeter ki bahaneleri kalmasın. Niye vazgeçtiğini anlayabilmiş değiliz. Sen soru soracaksın biz cevap vereceğiz, adaylar demokrasi bundan nasıl zarar görecekler dedim.

Ben de tam onun için Dündar ismini telaffuz ettim. Niye? Bir kutuplaşmadır gidiyor. böyle mi kardeşim, madem ki bu kutuplaşmayı yumuşatacak bir süreç için Uğur Dündar bu işi üstlensin. Bu şekilde bir iletişim kurulsun. Bu fırsatı değerlendirebilirdi. Ancak büyük bir ihtimalle CHP'nin telkiniyle bu yayını yapmaktan vazgeçti. Kendisinin açıklamaları ne kadar kabul gördü ikna edici oldu bilemem. Ben ikna olmadım."

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