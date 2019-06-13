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Hülya Avşar’dan çok konuşulacak bornozlu klip

Hülya Avşar sosyal medya hesabından paylaştığı kısa video üzerinden takipçileriyle mini bir klip paylaştı.

İlerleyen yaşına rağmen enerjisinden hiçbir şey kaybetmeyen ve Instagram hesabından paylaştığı fotoğraflarla beğeni kazanmaya devam eden Hülya Avşar, bu defa kısa bir video paylaşımında bulundu.

Geride bıraktığımız yıl yayınlanan Selfi adlı filminde kullandığı ve nakarat kısmını kendisinin yazdığı “Sevmek, Gülmek, Mutlu Olmak İbadettir” adlı şarkısını üzerinde bornozla söylerken görüldüğü anları instagram hesabından paylaşan Avşar’ın o görüntüleri 100 binin üzerine beğeni kazandı.

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