POLİTİKA

İmar Barışı'nda başvuru süresi uzayacak mı? Bakan Murat Kurum yanıtladı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum imar barışı hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Kurum söz konusu barışla ilgili 'süre uzatma söz konusu değil' dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum '15 Haziran 2019'da İmar Barışı başvurusu tamamlanıyor.  Herhangi bir uzatma şu an için söz konusu değil.' dedi.

10 milyon 79 bin faydalandı

Kurum ayrıca şunları söyledi;

Yaklaşık 10 milyon 79 bin vatandaşımız bugüne kadar imar barışı sürecinden faydalandı. En fazla başvuru gelen iller arasında İstanbul 1 milyon 747 bin, İzmir 811 bin 452, Ankara da 469 bin başvuruyla yer alıyor. Şu an için yatırılan bedel yaklaşık 19 milyar 300 milyon lira."

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